Ciritçiler Yaban Hayvanları İçin Yiyecek Bıraktı

ERZURUM'da atlı ciritçiler, yoğun kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanları için araziye yiyecek bıraktı.

Erzurum son yılların en sert ve yağışlı kışını yaşarken, kar kalınlığının 50 santimetreye kadar çıktığı arazide yiyecek bulamayan yaban hayvanları kırsal mahallelere kadar indi. Yaban hayvanlarının insanlara tehdit oluşturmaması için araziye yiyecek bırakmak amacıyla Aziziye ilçesinde 20 ciritçi kilolarca tavuk eti, ekmek ve yem topladı. Aziziye Belediye Başkanı Emrullah Akpunar'ın da destek verdiği ciritçiler, sabahın erken saatlerinde atlarıyla yola çıktı. Başkan Akpunar'ın da atıyla katıldığı grup, sıfırın altında 15 derecede karla kaplı arazide uygun buldukları noktalara yiyecek bıraktı.

Yoğun kar yağışı nedeniyle yaban hayvanlarının beslenmekte güçlük çektiğini belirten Aziziye Belediye Başkanı Emrullah Akpunar, "Vatandaşlarımızdan gelen video ve ihbarlarda, yabani hayvanların aç kaldıkları için yerleşim yerlerine kadar indiğini gördük. Bu durumu bir nebze olsun tolere ederek hem hayvanların beslenmesini sağlamak hem de vatandaşlarımızın rahatsız olmasının önüne geçmek için böyle bir çalışma yaptık" diye konuştu.

Aziziye Şengel Atlı Spor Kulübü sporcularından Onur Korkmaz ise Erzurum'daki sert kış şartlarına dikkat çekerek, "Son günlerde kurtların merkeze yakın yerlere kadar indiği görülüyor. Hayvanlar aç, yiyecek bulmakta zorlanıyorlar. Biz de onların şehir merkezine inmemesi ve insanlar için tehlike oluşturmamaları adına kırsal alanlara ekmek, tavuk ve et bıraktık" dedi.