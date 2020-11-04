Citroen Türkiye kasım ayına özel kampanyalar sunuyor - Son Dakika

Citroen Türkiye kasım ayına özel kampanyalar sunuyor

04.11.2020 12:01
Citroen Türkiye kasım ayına özel kampanyalar sunuyor, System.String[]

Citroen Türkiye, kasım ayına özel finansman kampanyalarını tüketicilerle buluşturuyor.

Citroen Türkiye, kasım ayına özel finansman kampanyalarını tüketicilerle buluşturuyor.

Citroen Türkiye açıklamasına göre, tüm yetkili satıcı ve servislerinin hijyen önlemleri ve sağlık kurallarına yüzde 100 uygunluğu Bureau Veritas tarafından da onaylanan Citroen Türkiye, güçlü tasarım, üstün konfor özellikleri ve gelişmiş teknolojiye sahip seçili Citroen modellerinde 100 bin TL kredi veya yüzde 0 faiz oranı gibi çeşitli finansman seçenekleri sunuyor.

Ayrıca, kredi kullanmak istemeyen müşteriler için seçili modellerde geçerli nakit indirimleri sağlanıyor.

Özgün tasarımı, üst düzey konforu ve dinamik yapısıyla öne çıkan bir SUV olan Citroen C5 Aircross SUV, seçili modellerde geçerli 100 bin TL kredi için 30 aya varan ve yüzde 0,99'dan başlayan faiz seçeneğiyle satılıyor.

Kasım ayına özel fırsat araçlarından C5 Aircross Live 1.2 Puretech 130 EAT8 328 bin 500 TL, C5 Aircross Shine 1.6 Puretech 180 EAT8 ise 398 bin 500 TL'den başlayan fiyatlarla satışa çıkıyor. Ayrıca, seçili modellerde geçerli 5 bin TL nakit alım indirimi ile C5 Aircross SUV, tüm Citroen yetkili satıcılarında tüketicilerin beğenisine sunuluyor.

Kompakt boyutlarıyla kullanışlılık ve geniş iç hacmi bir arada sunan Berlingo'ya 60 bin TL için 20 ay yüzde 1,19 faiz veya 25 bin TL için 12 ay yüzde 0 faiz seçeneğiyle sahip olmak mümkün oluyor. Kredi kullanmak istemeyen müşteriler için 2 bin TL nakit alım indirimi sağlanıyor.

Citroen C3 Aircross SUV, 230 bin TL'den başlayan fiyatı ve seçili modellerinde geçerli 2 bin TL nakit alım indirimi veya 60 bin TL için 20 ay yüzde 1,19 faiz seçeneğiyle tüm Citroen yetkili satıcılarında tüketicilerini bekliyor. Üstün konfor seviyesi ve kişiselleştirme seçenekleriyle modern ve gösterişli görünüme sahip yeni Citroen C3'e 151 bin 500 TL'den başlayan fiyatlarla sahip olunuyor.

Verimli ve ekonomik BlueHDi motorlara sahip tüm Citroen hafif ticari modelleri ise 155 bin 500 TL'den başlayan fiyatlarla satılıyor.

Türk Lirası, Türkiye, Citroen, Kasım, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Citroen Türkiye kasım ayına özel kampanyalar sunuyor - Son Dakika


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