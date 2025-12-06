Denizli merkezli 2 ilde katalogdan evlilik vaadiyle dolandırıcılığa 5 gözaltı - Son Dakika
Denizli merkezli 2 ilde katalogdan evlilik vaadiyle dolandırıcılığa 5 gözaltı

06.12.2025 18:09
Denizli'nin Çivril ilçesi merkezli 2 ilde, evlenmek isteyen erkekleri 5 ile 10 bin dolar arasında değişen para karşılığında, katalog üzerinden yabancı uyruklu kadınlarla tanıştırıp ardından düğünde takılan altınları da alıp kaybolan kişilere yönelik operasyon düzenlendi. Gözaltına alınan 5 şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

KATALOGDAN KADINLARI GÖSTERİP EVLİLİK VAADİYLE KANDIRDILAR

Denizli Jandarma Komutanlığı'nın Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) Çivril ilçesinde evlilik vaadiyle dolandırıcılık olayları yaşanması üzerine soruşturma kapsamında çalışma başlattı. JASAT, dolandırıcıların evlenmek isteyen erkeklere yabancı uyruklu kadınların fotoğraflarının bulunduğu kataloğu gösterip, beğenilen kadınlarla erkekleri buluşturduğunu belirledi.

KİŞİ BAŞI 10 BİN DOLARA KADAR PARA ALDILAR

Buluşma sonucu dolandırıcıların, katalogdan beğendiği yabancı uyruklu kadınla evlenmek isteyen erkeklerden, yapılan pazarlığa göre 5 ile 10 bin dolar arasında para aldıkları tespit edildi. JASAT'ın çalışmasında, yabancı uyruklu kadınların nikah ve düğün törenleri sonrasında takılan altın ve paraları alıp, kaybolduğu tespit edildi. Erkeklerin hem dolandırıcılar hem de evlendikleri kadınlar tarafından dolandırıldığı saptandı.

2 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

JASAT, Çivril Jandarma Komutanlığı ekipleriyle bu yöntemle dolandırıcılık yapan kişilere yönelik Denizli ve Sinop'ta eş zamanlı operasyon düzenledi. 4 ayrı adresteki toplam 5 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin tamamı, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: DHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
