Cizre Belediyespor, Halkbank maçı hazırlıklarını sürdürüyor - Son Dakika

Allpower Akü Cizre Belediyespor, AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 15. haftasında 15 Ocak Cumartesi günü Halkbank'ı konuk edeceği maçın hazırlıklarına devam etti.

Şırnak temsilcisi, Cizre İlçe Emniyet Müdürlüğü Spor Tesisleri'nde başantrenör Nuri Şahin yönetiminde bir antrenman gerçekleştirdi.

İdman sonrası AA muhabirine açıklamada bulunan Nuri Şahin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları geride kalan hafta ertelenen Fenerbahçe HDI Sigorta maçının ardından çıkacakları Halkbank karşılaşmasının kendileri için çok önemli olduğunu söyledi.

Seyircileri önünde kazanmayı hedeflediklerini dile getiren Şahin, "Halkbank ligin namağlup takımı ve bize misafir olacaklar. Bizim için müthiş bir maç. Kendimizi denemek ve sınamak anlamında böyle maçlar bize çok şey kazandıracak. Elimizden gelen mücadeleyi yapacağız. Oyuncularım terlerinin son damlasına kadar mücadele edecek. Bundan kimsenin şüphesi olmasın." diye konuştu.

Takım kaptanı Özkan Hayırlı da ikinci yarının ilk maçı olan Fenerbahçe müsabakasının salgından dolalı ertelenmesi nedeniyle Halkbank mücadelesine iki hafta hazırlandıklarını belirterek, "Halkbank maçında kendi sahamızda, seyircilerimizin önünde iyi bir şekilde mücadele edeceğimizi düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Oyunculardan Selim Demir ise hedeflerine ulaşmak için ikinci yarının ilk maçından iyi bir sonuç almak istediklerini vurgulayarak, "Halkbank karşılaşmasının iyi geçeğini düşünüyorum." şeklinde konuştu.