Cizre'de 142 Kilogram Metamfetamin Ele Ge geçirildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3. Sayfa

Cizre'de 142 Kilogram Metamfetamin Ele Ge geçirildi

Cizre\'de 142 Kilogram Metamfetamin Ele Ge geçirildi
03.02.2026 18:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cizre'de düzenlenen operasyonda 142 kg metamfetamin ile 4 kişi yakalandı; 2'si tutuklandı.

Şırnak'ın Cizre ilçesinde emniyet güçlerinin nefes kesen operasyonuyla, 142 kilogram metamfetamin maddesi ile yakalanan 4 kişiden 2'si tutuklanarak cezaevine gönderilirken, firari 1 kişinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Cizre Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada 142 kilo metamfetamin türü uyuşturucu maddesi ele geçirilmesi olayına ilişkin, Cizre Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ile Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan operasyonda şüpheliler H.B., H.Y., M.U.A. ve T.D. gözaltına alındı. Şüpheliler Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgularının ardından H.B., H.Y. "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçundan tutuklama talebi ile şüpheliler M.U.A. ve T.D. adli kontrol talebiyle Cizre Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Hakim karşısına çıkan şüphelilerden M.U.A. ve T.D. hakkında ise adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı. Firari 1 şüpheli hakkında ise yakalama çalışmaları devam ediyor.

Cizre Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma titizlikle devam ettiği belirtildi.

31 Ocak'ta Cizre girişinde durdurulan tırda, hassas burunlu dedektör köpeklerin de katılımıyla yapılan aramada, tırın altına monte edilmiş su deposu görünümlü gizli bölmede 142 kilo metamfetamin ele geçirilmişti. Cizre Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince H.B. ve H.Y. yakalanarak gözaltına alınmıştı. - ŞIRNAK

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Güvenlik, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Cizre'de 142 Kilogram Metamfetamin Ele Ge geçirildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kontrol etmek için eve gitti, eşyaları görür görmez şok oldu Hepsini ateşe verdi Kontrol etmek için eve gitti, eşyaları görür görmez şok oldu! Hepsini ateşe verdi
Netanyahu’dan İran’a açık tehdit: Bize saldıran herkes dayanılmaz sonuçlarla yüzleşecek Netanyahu'dan İran'a açık tehdit: Bize saldıran herkes dayanılmaz sonuçlarla yüzleşecek
Jandarma çevirmesinden kaçtığı anları sosyal medyada paylaştı, kısa sürede yakalandı Jandarma çevirmesinden kaçtığı anları sosyal medyada paylaştı, kısa sürede yakalandı
Başsavcı Gürlek’in açtığı dava sonuçlandı: CHP’li isimler 300 bin TL ödeyecek Başsavcı Gürlek'in açtığı dava sonuçlandı: CHP'li isimler 300 bin TL ödeyecek
Kırmızı kart Fenerbahçe öne geçti, Kocaeli’de olanlar oldu Kırmızı kart! Fenerbahçe öne geçti, Kocaeli'de olanlar oldu
Fenerbahçe’nin transfer gündemindeki Mateta, sağlık kontrollerinden geçemedi Fenerbahçe'nin transfer gündemindeki Mateta, sağlık kontrollerinden geçemedi

18:23
Kasımpaşa, Eyüp Aydın transferini duyurdu
Kasımpaşa, Eyüp Aydın transferini duyurdu
18:02
ABD Başkanı Trump’tan İran ile ilgili yeni açıklama: Anlaşamazsak kötü şeyler olur
ABD Başkanı Trump'tan İran ile ilgili yeni açıklama: Anlaşamazsak kötü şeyler olur
17:24
Bayrağımıza alçak saldırı: Kopardı, yetmedi üzerine basarak o anları kayda aldı
Bayrağımıza alçak saldırı: Kopardı, yetmedi üzerine basarak o anları kayda aldı
17:13
Eşi ve oğlunu öldürüp intihara kalkışan sanık, kanla ’’Beni affedin’’ yazmış
Eşi ve oğlunu öldürüp intihara kalkışan sanık, kanla ''Beni affedin'' yazmış
16:42
Epstein iddiaları ile ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı
Epstein iddiaları ile ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı
15:29
Büyük tepki çeken ’sahiplendirme’ ilanı’ Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı harekete geçti
Büyük tepki çeken 'sahiplendirme' ilanı'! Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı harekete geçti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.02.2026 18:41:46. #7.11#
SON DAKİKA: Cizre'de 142 Kilogram Metamfetamin Ele Ge geçirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.