Son Dakika Haberleri: Cizre'de Aile Sağlığı Merkezi Açıldı

Cizre'de Aile Sağlığı Merkezi Açıldı

4 dakika önce

Şırnak'ın Cizre ilçesinde bulunun Nur Mahallesi'nde Aile Sağlığı Merkezi açıldı.

Cizre'de Aile Sağlığı Merkezi Açıldı, System.String[]
Şırnak'ın Cizre ilçesinde bulunun Nur Mahallesi'nde Aile Sağlığı Merkezi açıldı.

Cizre ilçesinde bulunan Nur Mahallesi'nde yapılan Aile Sağlığı Merkezi'nin açılışını İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Faik Arıcan gerçekleştirdi. Açılış öncesi bir konuşma yapan Kaymakam Arıcan, daha önce vatandaşların 2 kilometre uzaklıkta bulunan başka bir Aile Sağlığı Merkezi'ne gittiğini söyledi. Kaymakam Arıcan, "Şimdi yeni açılan Aile Sağlığı Merkezi vatandaşlarımıza hizmet verecek, hayırlı uğurlu olsun" dedi.

Konuşmaların ardından Aile Sağlığı Merkezi'nin açılışı gerçekleştirildi. - ŞIRNAK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 02:16 Kaynak: İHA

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