Cizre'de amatör lig maçında kavga

Şırnak'ın Cizre ilçesinde Bölgesel Amatör Lig (BAL) takımlarından Cizre Diclespor ile Cizre Belediyespor takımları arasında oynanan maçta kavga çıktı.
Cizre Hamit Özalp Stadı'nda oynanan maçın 78. dakikasında Cizre Diclesporlu oyuncu Mücahit Bilge, rakip takım oyuncusu Süleyman Negiz'in yaptığı faul sonucu yerde kaldı. Faul sonrası hakem Oğuz Sarı'nın gösterdiği kırmızı karta sinirlenen Süleyman Negiz, önce rakip takım futbolcuları ile tartıştı ardından yerde yatan Mücahit Bilge'ye tekme attı.
Cizre Diclespor'un 1-0 üstün götürdüğü maçta oyuncuların sakinleşmemesi üzerine hakem Sarı, karşılaşmayı tatil etti.