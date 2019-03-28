Cizre'de "Aşkın Piri: Ahmet El-Ciziri" Paneli

Şırnak
Üniversitesi Cizre
Meslek Yüksek Okulu Müdürlüğünce 2019 Molla Ahmet El
Ciziri etkinlikleri kapsamında "Aşkın Piri: Ahmet El-Ciziri" paneli düzenlendi. Hükümet
Konağı konferans salonunda düzenlenen panelde konuşan Rektör
Prof. Dr. Mehmet Emin Erkan, göreve gelir gelmez "Melaye Ciziri Enstitüsü" ile "Ebul-İz Atölyesi" kurduklarını söyledi.
Sibernetik ve robotik gelişimin öncüsü olan Ebul-İz'in ve ilçede bulunan Kırmızı Medrese'de eğitim veren Ahmed-i Hani
, Melaye Ciziri gibi alimleri İslam toplumuna kazandıran bir kültürün mensupları olduklarını vurgulayan Erkan, şöyle konuştu:
"Bir cevher var ama kimse bunun kim olduğunu bilmiyor. Bu anlamda bu panelimizin faydalı ve katkı sunan bir panel olmasını diliyorum."
Şırnak Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Ruhullah Öz, daha sonra Melaye Ciziri'nin hayatı, eserlerine ilişkin bilgi verdi.