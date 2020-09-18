Cizre'de koronavirüs denetimleri sürüyor - Son Dakika

İçişleri Bakanlığının yayınladığı genelge doğrultusunda "Sağlık için, hepimiz için" sloganıyla Cizre ilçesinde koronavirüs (Kovid-19) denetimi gerçekleştirildi.

Cizre Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Davut Sinanoğlu'nun da katılımıyla maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyulup uyulmadığı denetlendi.

Maske, sosyal mesafe ve uyulması gereken kurallar hakkında vatandaşları bilgilendiren Sinanoğlu, maske takmayanları da uyardı.

Kaymakam Sinanoğlu, ilçedeki tüm kamu kurum müdürleri ile zabıta ve polis ekipleri tarafından toplu taşıma araçları, alışveriş merkezleri, lokantalar, kafeler ve açık alanlarda denetimler gerçekleştirildiğini belirtti.