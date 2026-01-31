Cizre'de Minibüs Kazasında Ölenlerin Kimlikleri Belirlendi

ÖLENLERİN KİMLİKLERİ BELLİ OLDU
Şırnak'ın Cizre ilçesinde takla atan minibüste hayatını kaybeden 2 kişinin, Irak uyruklu Nabel Oahab Jasem Jasem (50) ve Ahmed Mohammed Shareef Saeed Al-Hayo (60) oldukları belirlendi. Yaralanan 6 kişinin de Irak uyruklu oldukları bildirildi.
Kazaya ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.
Sekvan KÜDEN/CİZRE (Şırnak),
