Son Dakika Haberleri: Cizre'de Üstyapı Çalışmaları Devam Ediyor

Cizre'de Üstyapı Çalışmaları Devam Ediyor

1 saat önce

Şırnak'ın Cizre ilçesinde, belediye ekipleri tarafından başlatılan üstyapı çalışmaları devam ediyor.

Cizre'de Üstyapı Çalışmaları Devam Ediyor, System.String[]
Şırnak'ın Cizre ilçesinde, belediye ekipleri tarafından başlatılan üstyapı çalışmaları devam ediyor.

Cizre Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Faik Arıcan, Cudi Mahallesi'nde yapılan asfalt çalışmaları hakkında bilgi aldı. Kaymakam Arıcan, yerinde incelediği sıcak asfalt çalışması ile ilgili talimat verdi. Kaymakam Arıcan, çalışmaların hızlandırılması ve vatandaşların mağdur edilmemesini istedi. - ŞIRNAK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 01:10 Kaynak: İHA

Cudi, Faik Arıcan, Şırnak, Cizre, Güncel
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