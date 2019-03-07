Cizre'de Üstyapı Çalışmaları Devam Ediyor
1 saat önce
Şırnak'ın Cizre ilçesinde, belediye ekipleri tarafından başlatılan üstyapı çalışmaları devam ediyor.
Şırnak'ın Cizre ilçesinde, belediye ekipleri tarafından başlatılan üstyapı çalışmaları devam ediyor.
Cizre Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Faik Arıcan, Cudi Mahallesi'nde yapılan asfalt çalışmaları hakkında bilgi aldı. Kaymakam Arıcan, yerinde incelediği sıcak asfalt çalışması ile ilgili talimat verdi. Kaymakam Arıcan, çalışmaların hızlandırılması ve vatandaşların mağdur edilmemesini istedi. - ŞIRNAK
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 01:10 Kaynak: İHA
Brexit İçin Son 22 Gün
Binali Yıldırım'dan İstanbul Trafiğini Rahatlatacak Tünel Projesi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kadınlar Günü Mesajı: Hiçbir Zaman Vazgeçmeyeceğiz
Ahmet Kural ve Sıla Gençoğlu Arasında Şiddet Davası Nisan Ayına Ertelendi