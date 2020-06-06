Cizre Devlet Hastanesinde dezenfekte çalışması - Son Dakika

Cizre Belediyesi Devlet Hastanesi bahçesinde çevre düzenleme, dezenfekte ve yıkama çalışması yaptı.

Cizre Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ile Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, 5 Haziran Dünya Çevre Günü etkinlikleri kapsamında Cizre Devlet Hastanesi bahçesinde çevre düzenleme, dezenfekte ve yıkama çalışması gerçekleştirdi.

Cizre Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Davut Sinanoğlu, koronavirüsün etkilerini en aza indirmek için tedbir çalışmalarına devam ettiklerini söyledi.

Tüm dünya ülkeleri gibi Türkiye'yi de tehdit eden virüse karşı ülke olarak çok ciddi tedbirler aldıklarını ifade eden Sinanoğlu, "Hükümetimiz bu konuda başarılı bir çalışma ortaya koyuyor. Bütün hemşehrilerimizden yapılan uyarıları mutlaka dikkate almalarını istiyorum. Hiçbir virüs alacağımız önlemlerden daha güçlü olamaz. Birlikte bu virüsü yenebiliriz. Bu süreçte gecesini gündüzüne katarak çalışan bütün sağlık emekçilerimize teşekkür etmeyi borç bilirim." dedi.