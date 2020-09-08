Cizre Müftülüğüne atanan Süleyman Baran görevine başladı - Son Dakika

Cizre Müftülüğüne atanan Süleyman Baran görevine başladı.

Eski müftü Selahattin Yılmaz'ın İstanbul İl Müftü Yardımcılığı görevine atanması sonucu boşalan Cizre Müftülüğüne getirilen Baran bugün görevine başladı.

Bismil'de Direkhane Camiinin yapım aşamasında yaptığı hizmet ve çalışmalarından dolayı umre ile taltif edilen Yılmaz, 2018 yılında Diyanet İşleri Başkanlığının açmış olduğu müftülük sınavını kazanmasının ardından Sason İlçe Müftülüğüne atanmıştı.