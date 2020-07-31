Cizre Nehrinde kaybolan 60 yaşındaki şahsın cansız bedenine ulaşıldı - Son Dakika

Cizre Nehrinde kaybolan 60 yaşındaki şahsın cansız bedenine ulaşıldı

ŞIRNAK - Kurban Bayramı tatili için yurt dışından Şırnak'a gelen ve serinlemek için girdiği nehirde akıntıya kapılarak kaybolan 60 yaşındaki Ramazan Yağbasan'ın cansız bedeni, 6 gün sonra jandarmanın drone çalışması ile kaybolduğu yerin 11 kilometre uzağında bulundu.

Cizre'de 26 Temmuzda meydana gelen olayda Kurban Bayramı tatili için yurt dışından memleketi Şırnak'ın İdil ilçesine gelen ve arkadaşları ile birlikte serinlemek için Dicle Nehrine giren 60 yaşındaki Ramazan Yağbasan, arkadaşlarının gözleri önünde akıntıya kapılarak suda kayboldu. Olayı görenlerin ihbarıyla bölgeye sevk edilen Cizre Belediyesi su altı arama kurtarma ekibi, AFAD, UMKE, Tatvan Emniyet Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliği ekibi ve jandarma ekipleri nehirde kaybolan 60 yaşındaki Ramazan Yağbasan'ı kurtarmak için çalışma başlattı. Yapılan bütün çalışmalara rağmen 60 yaşındaki Ramazan Yağbasan'a ulaşılamadı. 6 günlük çalışmanın ardından çevre illerden gelen AFAD, UMKE ve Tatvan Emniyet Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliği ekibi, Cizre Belediyesi su altı arama ve kurtarma ekibi ile jandarma ekipleri Kurban Bayramının birinci gününde de arama çalışmalarına devam etti.

Drone ile talihsiz adamın cansız bedeni tespit edildi

Arama kurtarma ekipleri Kurban Bayramının birinci gününde sabahın ilk ışıkları ile birlikte Dicle Nehrinde arama çalışmalarına başladı. Arama kurtarma ekiplerin su altında yapmış olduğu çalışmaya jandarma ekipleri de drone ile destek verdi. Jandarmanın drone ile yapmış olduğu çalışma sonucunda 60 yaşındaki Ramazan Yağbasan'ın cansız bedeni Konak Mahallesi yeni çevre yolu köprüsü mevkinde bulundu. Jandarmanın haber vermesi ile birlikte olay yerine gelen arama kurtarma ekipleri 60 yaşındaki Ramazan Yağbasan'ın cansız bedenini sudan çıkardı. Cenazenin sudan çıkarıldığı esnada Yağbasan'ın yakınları gözyaşlarına boğulurken, jandarma ekipleri acılı aile bireylerini teselli etmeye çalıştı.

60 yaşındaki Ramazan Yağbasan'ın cansız bedeni Cizre Devlet Hastanesinde yapılan otopsinin ardından ailesi tarafından teslim alınıp, defnedilmek üzere İdil'in Sulak köyüne götürüldü.

Olayla ilgili başlatılan inceleme devam ediyor.