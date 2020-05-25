Cizre polisinden şehit ailesine bayram ziyareti - Son Dakika

Cizre İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Ramazan Bayramı dolayısıyla şehit ailesini ziyaret etti.

İlçe Emniyet Müdürü İzzet Güner'in talimatıyla her bayram olduğu gibi bu bayramda da şehit ailelerini yalnız bırakmayan Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ekipleri 22 yıl önce Konya'da şehit polis memuru Mustafa Karaca'nın Cizre'de yaşayan ailesini evlerinde ziyaret edip, bayramını kutladı.



Şehidin eşi Berivan Karaca ile görüşerek, Ramazan Bayramını kutlayan polis ekipleri tatlı, çikolata ve kolonya hediye etti.