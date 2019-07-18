Son Dakika Haberleri: Cizre TSO Başkanı Sefinç'ten Habur mülki idare amirlerine ziyaret
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Cizre TSO Başkanı Sefinç'ten Habur mülki idare amirlerine ziyaret

2 saat önce

Şırnak'ın Cizre TSO Yönetim kurulu Başkanı Salih Sefinç, beraberindeki A2 ve B2 yetki belgesine sahip firma temsilcilerinden oluşan heyet ile birlikte Habur Sınır Kapısı'nda görev yapan mülki idare amirlerini ziyaret ederek, uluslararası yolcu taşımacılığı yapan firmaların sorunlarını dile getirdi.

Cizre TSO Başkanı Sefinç'ten Habur mülki idare amirlerine ziyaret, System.String[]
Şırnak'ın Cizre TSO Yönetim kurulu Başkanı Salih Sefinç, beraberindeki A2 ve B2 yetki belgesine sahip firma temsilcilerinden oluşan heyet ile birlikte Habur Sınır Kapısı'nda görev yapan mülki idare amirlerini ziyaret ederek, uluslararası yolcu taşımacılığı yapan firmaların sorunlarını dile getirdi.

İlk olarak ipekyolu Habur Sınır Kapısı Müdürü Ali Gökdemir'i makamında ziyaret TSO Başkanı Sefinç, Ziyarette Habur Sınır Kapısı ve Irak İbrahim Halil Gümrük Kapısı'nda yaşanan sorunları dile getirdi. Özellikle uluslar arası yolcu taşımacılığı yapan A2 ve B2 yetki belgesine sahip firmaların Irak'a giriş-çıkışlarda yaşadıkları sorunların çözümü hususunda talepleri ileten Sefinç, yaşanan sorunların giderilmesi noktasında fikir alış verişinde bulunuldu.

Heyet daha sonra, Habur Gümrük Bölge Müdürü Yalçın Özden ve Gümrük ve Turizm İşletmeleri Müdürü Ali Avni Dinç'i makamında ziyaret etti. Burada da idari amirle ile görüşen Başkan Sefinç, A2 ve B2 firmalarımızın sorunların yanı sıra, nakliye sektörü ve ihracatçı firmaların bazı taleplerini iletti.

Başkan Sefinç, yaptığı ziyaretlerde Habur mülki idare amirlerine birer plaket takdim etti. - ŞIRNAK
Habur Sınır Kapısı, Şırnak, Cizre, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 01:27 Kaynak: İHA
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