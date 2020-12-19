Cizre'ye yardım

Engelsiz Yaşam Vakfı ile Türk Kızılayı'nın işbirliğiyle organize edilen, Tamer Karadağlı, Coşkun Sabah ve Aslı Hünel'in destekleriyle toplanan yardımlar önceki gün Cizre'deki ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere yola çıktı. Ünlü isimler, son eksikleri kontrol ederek yardım taşıyan araçları uğurladı.

Kadın sanatçılara pozitif ayrımcılık yapılıyor

Coşkun Sabah, organizasyonda merhum sanatçı Ferdi Özbeğen'i de anarak şunları söyledi:

"Ferdi çok eski dostumdu. Hep kendisine değer verilmediğinden yakınırdı. Sektörde kadınlara pozitif ayrımcılık yapılıyor. Ajda Pekkan, şu an 74 yaşında ve 'süper star' deniliyor. Hiç o yaştaki bir erkek sanatçıya buna benzer bir şey denildiğini gördünüz mü? Kadın sanatçılara yıllardan beri ayrım yapılmıştır ve erkek sanatçılar ikinci planda tutulmuştur."

Evet, beni aldattı

Sabah, "Askerdeyken Hülya Avşar beni, Tanju Çolak'la aldattı" sözleri hakkında açıklama yaptı: "Katıldığım bir programda soruldu bu soru. Herkesin bildiği bir konu zaten... Ben de 'evet, doğru' dedim. Ne deseydim... Olmuş olan bir şeye 'olmadı' mı deseydim."