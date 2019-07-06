Cizrespor'a Elazığlı teknik adam
41 dakika önce
TFF 3. Lig ekiplerinden Cizrespor, Teknik Direktörlük görevine Elazığlı teknik sorumlu Ümit Tekoğlu'nu getirdi.
Haber Yayın Tarihi : 06.07.2019 04:35 Kaynak: İHA
TFF 3. Lig ekiplerinden Cizrespor
, Teknik Direktörlük görevine Elazığlı teknik sorumlu Ümit Tekoğlu'nu getirdi.
Elazığlı Teknik Sorumlu Ümit Tekoğlu, 2019-2020 Sezonu için TFF 3. Lig ekibi Cizrespor'la anlaştı. Daha önce Elazığspor
ve Şanlıurfaspor
'da yardımcı antrenörlük görevlerini yapan Tekoğlu, 2019 yılı içinde Kaya Karakaya
Spor Lisesi ile Türkiye
Şampiyonluğu yaşadı. Genç
çalıştırıcı ilk kez bir profesyonel takımda teknik sorumlu olarak görev yapmış olacak.
Cizrespor'dan yapılan açıklama ; "Kulübümüzün zorlu süreçlerden geçtiği bugünlerde elini taşın altına koyarak ben bu işi başarırım, takımı en güzel yerlere götürebilirim diyerek bizlere umut aşılayan Teknik Direktör Ümit Tekoğlu ile 2019-2020 sezonu için anlaşmış bulunmaktayız. Genç Patron Ümit Tekoğlu'na Cizre Spor çatısı altında başarı dolu bir sezon diliyor, kulübümüz ve şahsı adına hayırlı olmasını temenni ediyoruz" denildi. - ELAZIĞ
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