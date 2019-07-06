Son Dakika Haberleri: Cizrespor'a Elazığlı teknik adam
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Cizrespor'a Elazığlı teknik adam

41 dakika önce

TFF 3. Lig ekiplerinden Cizrespor, Teknik Direktörlük görevine Elazığlı teknik sorumlu Ümit Tekoğlu'nu getirdi.

Cizrespor'a Elazığlı teknik adam, System.String[]
TFF 3. Lig ekiplerinden Cizrespor, Teknik Direktörlük görevine Elazığlı teknik sorumlu Ümit Tekoğlu'nu getirdi.

Elazığlı Teknik Sorumlu Ümit Tekoğlu, 2019-2020 Sezonu için TFF 3. Lig ekibi Cizrespor'la anlaştı. Daha önce Elazığspor ve Şanlıurfaspor'da yardımcı antrenörlük görevlerini yapan Tekoğlu, 2019 yılı içinde Kaya Karakaya Spor Lisesi ile Türkiye Şampiyonluğu yaşadı. Genç çalıştırıcı ilk kez bir profesyonel takımda teknik sorumlu olarak görev yapmış olacak.

Cizrespor'dan yapılan açıklama ; "Kulübümüzün zorlu süreçlerden geçtiği bugünlerde elini taşın altına koyarak ben bu işi başarırım, takımı en güzel yerlere götürebilirim diyerek bizlere umut aşılayan Teknik Direktör Ümit Tekoğlu ile 2019-2020 sezonu için anlaşmış bulunmaktayız. Genç Patron Ümit Tekoğlu'na Cizre Spor çatısı altında başarı dolu bir sezon diliyor, kulübümüz ve şahsı adına hayırlı olmasını temenni ediyoruz" denildi. - ELAZIĞ
Haber Yayın Tarihi : 06.07.2019 04:35 Kaynak: İHA
Türkiye Futbol Federasyonu, Şanlıurfaspor, Cizrespor, Türkiye, Spor
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