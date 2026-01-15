CK Enerji'ye Büyük Düşünce Ödülü - Son Dakika
Ekonomi

CK Enerji'ye Büyük Düşünce Ödülü

15.01.2026 14:43
CK Enerji, CKXperience Projesi ile CX Awards Turkey® 2026'da 'Büyük Düşünce Ödülü' aldı.

CK Enerji, dijital müşteri deneyimini uçtan uca ele alan CKXperience Projesi ile CX Awards Turkey® 2026 kapsamında "Büyük Düşünce Ödülü"ne layık görüldü.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, CK Enerji, bu ödülle müşteri odaklı yaklaşımını ve dijital dönüşüm vizyonunu tescilleyerek önemli başarıya imza attı.

Şirket, dijital müşteri deneyimini bütüncül bakış açısıyla ele alan CKXperience Projesi ile yenilikçi yaklaşımı ve sürdürülebilir değer yaratma potansiyeli sayesinde jüri tarafından Dijital Müşteri Deneyimi kategorisinde "Büyük Düşünce Ödülü"ne değer görüldü.

Projenin, müşteri geri bildirimlerini merkeze alan yapısı, dijital temas noktalarındaki deneyimi iyileştiren çözümleri ve veriye dayalı yönetim yaklaşımıyla öne çıktığı belirtildi.

Bu yıl 9'uncusu düzenlenen organizasyonda, alanında uzman ve bağımsız jüri üyeleri tarafından değerlendirilen 61 projeden 25'i ödüle layık görüldü.

Açıklamalarda görüşlerine yer verilen CK Enerji Regülasyon Stratejileri ve Müşteri İletişimi Grup Direktörü Fidan Öztürk, CKXperience Projesi'nin müşteri deneyimi yönetimini uçtan uca birleştiren bir dijital mimari olarak tasarlandığını belirtti.

Öztürk, CKXperience'in CK Enerji'nin müşteri deneyimi yönetiminde yeni bir dönem başlatan, veri odaklı ve bütünleşik bir dönüşüm projesi olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"CKXperience, CK Enerji'nin müşteri deneyimi yönetiminde yeni bir dönem başlatan, veri odaklı ve bütünleşik bir dönüşüm projesidir. Dağınık veri kaynaklarının tek bir platformda toplanması, NLP ile analiz edilmesi ve gerçek zamanlı aksiyon mekanizmalarının devreye alınması sayesinde müşteri deneyimi yönetimi hem hız hem de doğruluk açısından önemli ölçüde güçlenmiştir. Aldığımız bu ödül, müşteri deneyimini merkeze alan dönüşüm yolculuğumuzun doğru yönde ilerlediğini göstermesi açısından büyük değer taşıyor."

Kaynak: AA

