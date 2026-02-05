CK Hutchison Panama'ya Tahkim Süreci Başlattı

HONG KONG, 5 Şubat (Xinhua) -- Hong Kong merkezli CK Hutchison şirketinin dolaylı olarak yüzde 90 hissesine sahip olduğu bağlı ortaklığı Panama Ports Company S.A., Panama aleyhine tahkim süreci başlattı.

Panama Yüksek Mahkemesi geçen hafta CK Hutchison Holdings Limited şirketine Panama'daki liman terminallerini işletme hakkı veren sözleşmeyi iptal etmişti.

CK Hutchison'dan çarşamba günü yapılan açıklamada, Panama'da yüksek mahkemenin açıkladığı kararın ve Ports Company S.A. şirketinin iki limanda bulunan terminallerdeki operasyonlarına ilişkin Panama hükümetinin aldığı önlemlerin, ilgili yasal çerçeveye ve sözleşmeyi onaylayan yasaya aykırı olduğu belirtildi.

Panama'nın kararına güçlü şekilde karşı çıktıklarını ifade eden CK Hutchison, hukuk danışmanlarıyla görüşmelerine devam edeceklerini ve konuyla ilgili olarak ek ulusal ve uluslararası yasal süreçlere başvurmak da dahil olmak üzere tüm haklarının saklı olduğunu kaydetti.