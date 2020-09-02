ÇKA Yönetim Kurulu Toplantısı, Vali Su ve Vali Elban'ın katılımlarıyla yapıldı - Son Dakika

Çukurova Kalkınma Ajansı (ÇKA) Yönetim Kurulu Ağustos Ayı Toplantısı, Mersin Valisi Ali İhsan Su ve Adana Valisi Süleyman Elban'ın katılımlarıyla gerçekleştirildi.

Toplantıya Vali Su ve Elban'ın yanı sıra, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Mersin Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ayhan Kızıltan, Adana Sanayi Odası Başkanı Zeki Kıvanç ile ÇKA Genel Sekreteri Lutfi Altunsu katıldı.

Toplantıda, ajansın geçmiş dönemde gerçekleştirdiği faaliyetler ele alınarak, 2020 yılı mali destek programı başvuruları ile önümüzdeki dönemde yapılması planlanan çalışmalar görüşülerek karara bağlandı. - MERSİN