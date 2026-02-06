Clinton, Epstein Soruşturmasında Açık Oturum Çağrısı Yaptı - Son Dakika
Clinton, Epstein Soruşturmasında Açık Oturum Çağrısı Yaptı

06.02.2026 08:27
Hillary Clinton, Epstein dosyaları için kapalı oturum yerine kamuya açık oturum talep etti.

Eski ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton, Temsilciler Meclisi Denetim Komitesinin Epstein dosyalarına ilişkin soruşturması kapsamında ifade vermeyi kabul etmesinin ardından, soruşturma çerçevesinde kapalı oturum yerine kamuoyuna açık bir oturum yapılması çağrısında bulundu.

Clinton, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından, ülkede reşit olmayan kız çocuklarına yönelik fuhuş ağı kurduğu iddiasıyla yargılandığı sırada hapishanede ölü bulunan milyarder Jeffrey Epstein dosyaları kapsamındaki soruşturmaya ilişkin açıklama yaptı.

ABD Temsilciler Meclisi Denetim Komitesindeki Cumhuriyetçilerle "altı ay boyunca iyi niyetle işbirliği yaptıklarını" ifade eden Clinton, verdikleri bilgilerin dikkate alınmadığını savundu.

Clinton, "Yemin altında bildiklerimizi onlara anlattık. Onlar ise tüm bunları görmezden geldiler. Hedeflerini değiştirdiler ve hesap verebilirliği, dikkatleri başka yöne çekmek için bir araç haline getirdiler." değerlendirmesinde bulundu.

Komite Başkanı James Comer'a soruşturma çerçevesinde kapalı oturum yerine kamuoyuna açık bir oturum yapılması çağrısında bulunan Clinton, "Kamuoyunun önünde, kameralar önünde yapılan bir duruşmadan daha şeffaf bir şey olamaz. Orada olacağız." ifadelerini kullandı.

Eski ABD Başkanı Bill Clinton ile eşi eski Dışişleri Bakanı Hillary Clinton, ABD Temsilciler Meclisi Denetim Komitesinin Epstein dosyalarına ilişkin soruşturması kapsamında ifade vermeyi kabul etmişti.

Komite Başkanı James Comer, Bill Clinton'ın 27 Şubat'ta, Hillary Clinton'ın ise 26 Şubat'ta kapalı oturumda, görüntülü ve tutanaklı şekilde ifade vereceğini açıklamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, Jeffrey Epstein'e ilişkin dosyalar kapsamında eski Başkan Bill Clinton'a yönelik yürütülen soruşturmadan rahatsızlık duyduğunu ifade etmişti.

Jeffrey Epstein olayı

En küçüğü 14 olmak üzere 18 yaş altındaki onlarca kız çocuğuna cinsel istismarda bulunmak ve fuhuş ağı oluşturmak suçlamasıyla yargılanan Epstein, tutuklu olduğu New York Manhattan Metropolitan Merkez Hapishanesi'ndeki hücresinde 10 Ağustos 2019'da ölü bulunmuştu.

Açıklanan Epstein dava dosyalarında Prens Andrew, ABD Başkanı Donald Trump, eski ABD Başkanı Bill Clinton, eski İsrail Başbakanı Ehud Barak, eski ABD Başkan Yardımcısı Al Gore, aktör Kevin Spacey, şarkıcı Michael Jackson, illüzyonist David Copperfield, avukat Alan Dershowitz ve eski New Mexico Valisi Bill Richardson gibi ünlü isimler yer almıştı.

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) da ABD Adalet Bakanlığı ile yaptığı inceleme sonucunda, ünlü isimlerden oluşan "müşteri listesi"nin tutulduğuna dair herhangi bir kanıta ulaşılamadığını, aralarında hükümet yetkilileri, ünlüler ve iş insanlarının da bulunduğu kişilerin suçuna ortak olduğu gerekçesiyle örtbas amacıyla öldürüldüğü öne sürülen Epstein'in ise aslında hücresinde intihar ettiği sonucuna varıldığını açıklamıştı.

Kaynak: AA

