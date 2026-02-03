Clinton'lar Epstein İfadesi İçin Kongre'de - Son Dakika
Clinton'lar Epstein İfadesi İçin Kongre'de

03.02.2026 23:43
Bill Clinton ve Hillary Clinton, Epstein davası kapsamında Kongre'de ifade verecek.

Eski ABD Başkanı Bill Clinton'ın, reşit olmayan kız çocuklarına yönelik fuhuş ağı kurduğu iddiasıyla yargılandığı sırada hapishanede ölü bulunan milyarder Jeffrey Epstein soruşturması kapsamında, 27 Şubat Cuma günü Kongre'de ifade vereceği açıklandı.

ABD Temsilciler Meclisi Denetim Komitesi Başkanı James Comer, Clintonların ifade vermesi konusunda yazılı açıklama yaptı.

Comer, Epstein dosyalarıyla ilgili eski Dışişleri Bakanı Hillary Clinton'ın 26 Şubat Perşembe, eski ABD Başkanı Bill Clinton'ın ise 27 Şubat Cuma günü ifade vereceğini duyurdu.

Clintonların kamuoyuna açık oturumda ifade verme isteklerinin, Komite tarafından kabul edilmediği bildirildi.

Jeffrey Epstein olayı

En küçüğü 14 olmak üzere 18 yaş altındaki onlarca kız çocuğuna cinsel istismarda bulunmak ve fuhuş ağı oluşturmak suçlamasıyla yargılanan Epstein, tutuklu olduğu New York Manhattan Metropolitan Merkez Hapishanesi'ndeki hücresinde 10 Ağustos 2019'da ölü bulunmuştu.

Açıklanan Epstein dava dosyalarında Prens Andrew, ABD Başkanı Donald Trump, eski ABD Başkanı Bill Clinton, eski İsrail Başbakanı Ehud Barak, eski ABD Başkan Yardımcısı Al Gore, aktör Kevin Spacey, şarkıcı Michael Jackson, illüzyonist David Copperfield, avukat Alan Dershowitz ve eski New Mexico Valisi Bill Richardson gibi ünlü isimler yer almıştı.

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) da ABD Adalet Bakanlığı ile yaptığı inceleme sonucunda ünlü isimlerden oluşan "müşteri listesi"nin tutulduğuna dair herhangi bir kanıta ulaşılamadığını, aralarında hükümet yetkilileri, ünlüler ve iş insanlarının da bulunduğu kişilerin suçuna ortak olduğu gerekçesiyle örtbas amacıyla öldürüldüğü öne sürülen Epstein'ın ise aslında hücresinde intihar ettiği sonucuna varıldığını açıklamıştı.

Kaynak: AA

