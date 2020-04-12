Çoban anne, devletin yardımlarıyla ikizlerine kavuştu - Son Dakika

Kırşehir'de çobanlık yapan Halime Filiz, yaklaşık 2 ay önce doğum yaptığı memleketi Şanlıurfa'da, tedavi için kalan ikiz çocuklarına yetkililerin yardımıyla kavuştu.

Mevsimlik işçi olarak ailesiyle merkeze bağlı Kartalkaya köyüne gelen ve burada çobanlık yapan 37 yaşındaki Filiz, yaklaşık 2 ay önce memleketi Şanlıurfa'da özel bir hastanede prematüre ikiz çocuk dünyaya getirdi.

Tedavi için kuvöze alınan çocukları Şanlıurfa'da bırakmak zorunda kalan Filiz, Kırşehir'e döndü. Filiz, tedavileri tamamlanan çocuklarını yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele sürecinde memleketinden getiremedi.

Kartalkayalı olan CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya'nın köyündeki konuyu Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Kırşehir Valiliğine iletmesi üzerine ailenin ikizlerine kavuşması için girişim başlatıldı.

Bakanlığın koordinasyonunda Kırşehir Valiliğinin çalışmasıyla aile ve Şanlıurfa'daki hastane yetkilileriyle irtibata geçildi. Koronavirüs önlemleri kapsamında gerekli seyahat ve izin belgeleri çıkarıldıktan sonra Valiliğin sağladığı maddi destekle çocukların babası Mehmet Filiz ile köy muhtarı cuma günü Şanlıurfa'ya gitti.

Tedavileri tamamlanan Ali ve Ayşe ismi verilen ikizler, dün Kartalkaya köyüne getirilerek annenin hasreti dindirildi. Ailenin diğer çocukları da kardeşlerini görmenin mutluluğunu yaşadı.

Kırşehir Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, ikiz çocuklarına kavuşan anne ve ailesine yardım yapılabilmesi amacıyla çalışma başlattı.

Kırşehir Valisi İbrahim Akın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kartalkaya köyünde yaşayan Yıldırım Kaya'nın konuyu Kırşehir Valiliğine intikal ettirmesinden sonra sorunun çözülmesi için harekete geçildiğini söyledi.

Bakanlığın da bu konuda girişimde bulunduğunu aktaran Akın, şöyle konuştu:

"Şanlıurfalı olan ve Kartalkaya köyünde çobanlık yapan Halime Filiz doğum yapmış. Çocuklar kuvöze alınması nedeniyle Şanlıurfa'da bırakılmış. Çocuklar sağlığına kavuşunca da doktor tarafından bilgi verilmiş. Şanlıurfa'daki çocuklarının getirilmesi için yardım taleplerinin Valiliğimize iletilmesi üzerine hastanenin doktoruyla irtibata geçildi. Bakanlığımızın koordinasyonunda köy muhtarı ve çocukların babası, seyahat ve izin belgeleri çıkarılarak, sağlanan maddi destekle Şanlıurfa'ya gönderildi. Şanlıurfa Valiliğimiz de gerekli destekleri verdi. Çocukları dün geldi. Köyde ailesine kavuştu. Köy muhtarı ile babası gidip aldı."

Baba Mehmet Filiz de çocuklarına kavuşmalarından dolayı herkese teşekkür ederek, "Çocuklarımıza kavuştuk, Allah razı olsun. Devletimize Allah zeval vermesin." sözlerini kullandı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya ise Halime Filiz'in çocuklarına kavuşmasında desteği olan herkese teşekkür ederek, şöyle konuştu:

"İkiz bebeklerin anneleri, kardeşleri ile buluşmasında emeği geçen Kırşehir Valimiz İbrahim Akın'a ve Şanlıurfa Valimiz Abdullah Erin'e çabadan dolayı tekrar teşekkür ediyorum. Ayrıca büyük bir fedakarlıkla 1400 kilometre yolu kendi aracıyla giden Kartalkaya köyü muhtarı Ömer Kahraman'a, tüm doktorlarımıza, sağlık çalışanlarına, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Şanlıurfa İl Müdürlüğü çalışanlarına sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Dayanışmanın hep var olduğu bu toprakların daha nice yeni güzel günler görmesi dileğiyle."