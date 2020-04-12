Çoban anne, devletin yardımlarıyla ikizlerine kavuştu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Çoban anne, devletin yardımlarıyla ikizlerine kavuştu - Son Dakika

Çoban anne, devletin yardımlarıyla ikizlerine kavuştu

6 saat önce

Kırşehir'de çobanlık yapan Halime Filiz, yaklaşık 2 ay önce doğum yaptığı memleketi Şanlıurfa'da, tedavi için kalan ikiz çocuklarına yetkililerin yardımıyla kavuştu.

Çoban anne, devletin yardımlarıyla ikizlerine kavuştu, System.String[]

Kırşehir'de çobanlık yapan Halime Filiz, yaklaşık 2 ay önce doğum yaptığı memleketi Şanlıurfa'da, tedavi için kalan ikiz çocuklarına yetkililerin yardımıyla kavuştu.

Mevsimlik işçi olarak ailesiyle merkeze bağlı Kartalkaya köyüne gelen ve burada çobanlık yapan 37 yaşındaki Filiz, yaklaşık 2 ay önce memleketi Şanlıurfa'da özel bir hastanede prematüre ikiz çocuk dünyaya getirdi.

Tedavi için kuvöze alınan çocukları Şanlıurfa'da bırakmak zorunda kalan Filiz, Kırşehir'e döndü. Filiz, tedavileri tamamlanan çocuklarını yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele sürecinde memleketinden getiremedi.

Kartalkayalı olan CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya'nın köyündeki konuyu Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Kırşehir Valiliğine iletmesi üzerine ailenin ikizlerine kavuşması için girişim başlatıldı.

Bakanlığın koordinasyonunda Kırşehir Valiliğinin çalışmasıyla aile ve Şanlıurfa'daki hastane yetkilileriyle irtibata geçildi. Koronavirüs önlemleri kapsamında gerekli seyahat ve izin belgeleri çıkarıldıktan sonra Valiliğin sağladığı maddi destekle çocukların babası Mehmet Filiz ile köy muhtarı cuma günü Şanlıurfa'ya gitti.

Tedavileri tamamlanan Ali ve Ayşe ismi verilen ikizler, dün Kartalkaya köyüne getirilerek annenin hasreti dindirildi. Ailenin diğer çocukları da kardeşlerini görmenin mutluluğunu yaşadı.

Kırşehir Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, ikiz çocuklarına kavuşan anne ve ailesine yardım yapılabilmesi amacıyla çalışma başlattı.

Kırşehir Valisi İbrahim Akın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kartalkaya köyünde yaşayan Yıldırım Kaya'nın konuyu Kırşehir Valiliğine intikal ettirmesinden sonra sorunun çözülmesi için harekete geçildiğini söyledi.

Bakanlığın da bu konuda girişimde bulunduğunu aktaran Akın, şöyle konuştu:

"Şanlıurfalı olan ve Kartalkaya köyünde çobanlık yapan Halime Filiz doğum yapmış. Çocuklar kuvöze alınması nedeniyle Şanlıurfa'da bırakılmış. Çocuklar sağlığına kavuşunca da doktor tarafından bilgi verilmiş. Şanlıurfa'daki çocuklarının getirilmesi için yardım taleplerinin Valiliğimize iletilmesi üzerine hastanenin doktoruyla irtibata geçildi. Bakanlığımızın koordinasyonunda köy muhtarı ve çocukların babası, seyahat ve izin belgeleri çıkarılarak, sağlanan maddi destekle Şanlıurfa'ya gönderildi. Şanlıurfa Valiliğimiz de gerekli destekleri verdi. Çocukları dün geldi. Köyde ailesine kavuştu. Köy muhtarı ile babası gidip aldı."

Baba Mehmet Filiz de çocuklarına kavuşmalarından dolayı herkese teşekkür ederek, "Çocuklarımıza kavuştuk, Allah razı olsun. Devletimize Allah zeval vermesin." sözlerini kullandı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya ise Halime Filiz'in çocuklarına kavuşmasında desteği olan herkese teşekkür ederek, şöyle konuştu:

"İkiz bebeklerin anneleri, kardeşleri ile buluşmasında emeği geçen Kırşehir Valimiz İbrahim Akın'a ve Şanlıurfa Valimiz Abdullah Erin'e çabadan dolayı tekrar teşekkür ediyorum. Ayrıca büyük bir fedakarlıkla 1400 kilometre yolu kendi aracıyla giden Kartalkaya köyü muhtarı Ömer Kahraman'a, tüm doktorlarımıza, sağlık çalışanlarına, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Şanlıurfa İl Müdürlüğü çalışanlarına sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Dayanışmanın hep var olduğu bu toprakların daha nice yeni güzel günler görmesi dileğiyle."

Kartalkaya, Şanlıurfa, Kırşehir, Anne, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.04.2020 05:24 Kaynak: AA

Abone Ol:Google'da Takip Et Paylaş: Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Akşener'den Bakan Soylu'nun istifasına ilk yorum: Göstermiş olduğu olgun davranış nedeniyle teşekkür ediyorum
Süleyman Soylu'nun istifa kararının ardından Twitter'da destek mesajları yağdı Ankara kulisleri bu iddiayı konuşuyor: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Süleyman Soylu'nun istifasından haberi var DYP Gençlik Kolları'ndan İçişleri Bakanlığı'na! İşte Soylu'nun siyasi hayatı
Akşener'den Bakan Soylu'nun istifasına ilk yorum: Göstermiş olduğu olgun davranış nedeniyle teşekkür ediyorum Akşener'den Bakan Soylu'nun istifasına ilk yorum: Göstermiş olduğu olgun davranış nedeniyle teşekkür ediyorum         
23:28
Süleyman Soylu'nun istifa kararının ardından Twitter'da destek mesajları yağdı Süleyman Soylu'nun istifa kararının ardından Twitter'da destek mesajları yağdı         
23:03
Ankara kulisleri bu iddiayı konuşuyor: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Süleyman Soylu'nun istifasından haberi var Ankara kulisleri bu iddiayı konuşuyor: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Süleyman Soylu'nun istifasından haberi var         
22:51
Süleyman Soylu'nun istifası sonrasında Demet Akalın: Adam daha ne yapacaktı Süleyman Soylu'nun istifası sonrasında Demet Akalın: Adam daha ne yapacaktı         
22:29
DYP Gençlik Kolları'ndan İçişleri Bakanlığı'na! İşte Soylu'nun siyasi hayatı DYP Gençlik Kolları'ndan İçişleri Bakanlığı'na! İşte Soylu'nun siyasi hayatı         
22:07
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu istifaya götüren süreçte yaşananlar İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu istifaya götüren süreçte yaşananlar         
22:04
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan Soylu'nun istifasına ilk yorum: Anlayışla karşılıyorum CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan Soylu'nun istifasına ilk yorum: Anlayışla karşılıyorum         
21:39
Son Dakika: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sokağa çıkma yasağının ardından oluşan görüntüler nedeniyle istifa etti Son Dakika: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sokağa çıkma yasağının ardından oluşan görüntüler nedeniyle istifa etti         
21:27
Son Dakika: İçişleri Bakanlığı: Sokağa çıkma yasağını ihlal eden 24 bin 88 kişiye ceza kesildi Son Dakika: İçişleri Bakanlığı: Sokağa çıkma yasağını ihlal eden 24 bin 88 kişiye ceza kesildi         
21:17
Son Dakika: İstanbul ve Ankara dahil 31 şehirde ilan edilen sokağa çıkma yasağı bu gece sona erecek Son Dakika: İstanbul ve Ankara dahil 31 şehirde ilan edilen sokağa çıkma yasağı bu gece sona erecek         
21:09
Fransa'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 14 bin 393'e yükseldi Fransa'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 14 bin 393'e yükseldi         
20:46
Harvard'lı uzmanlar: Testis ağrısı koronavirüs belirtisi olabilir Harvard'lı uzmanlar: Testis ağrısı koronavirüs belirtisi olabilir         
20:42
Türkiye'de koronavirüs nedeniyle entübe edilen hasta sayısı 978'e düştü Türkiye'de koronavirüs nedeniyle entübe edilen hasta sayısı 978'e düştü         
20:07
Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 97 artarak 1198'e yükseldi Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 97 artarak 1198'e yükseldi         
19:36
Bodrum'a sessizlik çökünce Gümbet'te ilk kez büyük ak balıkçıl görüldü Bodrum'a sessizlik çökünce Gümbet'te ilk kez büyük ak balıkçıl görüldü         
19:09
Son Dakika: İtalya'da bir günlük ölümlerde sayı günler sonra 500'ün altına indi Son Dakika: İtalya'da bir günlük ölümlerde sayı günler sonra 500'ün altına indi         
19:07
Kayseri'de bir vatandaş, polise yakalanmamak için karton ve çarşafla gizlendi Kayseri'de bir vatandaş, polise yakalanmamak için karton ve çarşafla gizlendi         
18:54
İngiltere Başbakanı Johnson'dan sağlık çalışanlarına İngiltere Başbakanı Johnson'dan sağlık çalışanlarına "Hayatımı kurtardınız" teşekkürü         
18:28
Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, market alışverişinde nelere dikkat edilmesi gerektiğini anlattı Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, market alışverişinde nelere dikkat edilmesi gerektiğini anlattı         
18:27
İngiltere'de koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 10 bin 612'ye yükseldi İngiltere'de koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 10 bin 612'ye yükseldi         
18:22
Dünya genelinde koronavirüs vaka sayısı 1 milyon 800 bini aştı Dünya genelinde koronavirüs vaka sayısı 1 milyon 800 bini aştı         
18:00
Ankaragücü'nün eski oyuncusu Rothen: Mbappe, Real Madrid'e gidecek Ankaragücü'nün eski oyuncusu Rothen: Mbappe, Real Madrid'e gidecek         
17:53
Ankara'da içinde birden fazla kişi bulunan özel araçlarda maske kullanımı zorunlu oldu Ankara'da içinde birden fazla kişi bulunan özel araçlarda maske kullanımı zorunlu oldu         
17:49
Survivor Aycan, futbol performansıyla sosyal medyayı salladı Survivor Aycan, futbol performansıyla sosyal medyayı salladı         
17:04
Son Dakika: ABD'de son 24 saatte 1831 can kaybı yaşandı, ölümler 20 bini aştı Son Dakika: ABD'de son 24 saatte 1831 can kaybı yaşandı, ölümler 20 bini aştı         
17:03
İYİ Parti Bakırköy ilçe teşkilatı kurucularından Süleyman Tefek, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti İYİ Parti Bakırköy ilçe teşkilatı kurucularından Süleyman Tefek, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti         
16:53
Tekirdağ'da hırsızlar, köpekleri kemikle besleyip 20 koyunu çaldılar Tekirdağ'da hırsızlar, köpekleri kemikle besleyip 20 koyunu çaldılar         
16:47
Koronavirüse yakalanan Dr. Ahmet Faruk Yağcı: Bu virüs Ramazan Bayramı'nda gündemimizden çıkmış olur Koronavirüse yakalanan Dr. Ahmet Faruk Yağcı: Bu virüs Ramazan Bayramı'nda gündemimizden çıkmış olur         
16:32
Parkta spor yapan Aşk Adası'nın yıldız ismi Rebecca Gormley'in terlemeyen yeri kalmadı Parkta spor yapan Aşk Adası'nın yıldız ismi Rebecca Gormley'in terlemeyen yeri kalmadı         
16:05
ABD'li hemşire gözyaşları içinde anlattı: Girdiğim her odada cesetler var ABD'li hemşire gözyaşları içinde anlattı: Girdiğim her odada cesetler var         
15:56
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.04.2020 23:42:23. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Çoban anne, devletin yardımlarıyla ikizlerine kavuştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]