Çobanın drone ile imtihanı! Nacak fırlattı - Son Dakika
Üye Girişi

Çobanın drone ile imtihanı! Nacak fırlattı

03.10.2022 09:51

Tokat'ın Zile ilçesinde koyun sürüsünün drone'un çıkardığı sesten ürkerek dağılması sonucu sinirlenen çobanın drone'a nacak fırlattığı anlar görüntülere yansıdı.

Tokat'ın Zile ilçesinde doğa fotoğrafçısı Serdal Deniz, sonbaharla birlikte yaylalardan ahırlara göçünü çekmek için Boğalı yaylasına gitti. Drone ile görüntü alırken sürüyü fark eden Deniz, drone'u çobanın olduğu yere yönlendirdi. Bu sırada drone'un çıkardığı sesten ürken sürü sağa sola kaçıştı.

ÇOBAN NACAK FIRLATTI

Sürünün dağılmasına sinirlenen çoban ise drone'a nacak fırlattı. Nacak, drone'a isabet etmeden yere düştü. Yaşanan olayın ardından Deniz, çobanın yanına giderek durumu tatlıya bağladı.

"ZARAR VERECEĞİNİ SANMIŞ"

Deniz, doğa manzarası çekimi yapmak isterken yaşadıklarını ifade ederek, "Çobanın yanına giderek neden çekim yaptığımı anlattım. Önce bir paniklediğini korktuğunu söyledi. Bir anda da drone'u görünce zarar vereceğini sanmış. Panikle nacağı attığını söyledi. Sonra tabii olayı tatlıya bağladık. Oturduk, yemek yedik. Hem kendisi için hem de bizim için bir hoş bir anı olarak böyle kaldı" dedi.

YORUMLAR
500
Tokat haber... Tokat'ta çalınan para ve sigaralar ele geçirildi Tokat haber... Tokat'ta çalınan para ve sigaralar ele geçirildi Çobanın dron ile imtihanı Çobanın dron ile imtihanı
Kaynak: İHA

Tokat, Zile, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çobanın drone ile imtihanı! Nacak fırlattı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
10:49 Alıç meyvesi üreticinin yüzünü güldürüyor! Dalında 50 tezgahta 70-80 liradan alıcı buluyor
10:22 Galatasaray Başkanvekili Erden Timur: Yusuf Demir'in Türk statüsünde sayılmaması anayasanın 10. maddesine aykırı
10:12 Döviz haftaya yükselişle başladı! Dolar 18,56 TL, euro 18,17 TL'den işlem görüyor
10:03 Malatya'da duvar kalınlığı 1 metre olan asırlık evleri görenler şaşkınlığını gizleyemiyor
10:04 TÜİK eylül ayı enflasyon verilerini açıkladı! Aylık bazda yüzde 3,08, yıllık bazda yüzde 83,45 oldu
10:00 Sakarya'da halı saha maçı yaparken kalp krizi geçiren 29 yaşındaki genç hayatını kaybetti
09:51 Çobanın drone ile imtihanı! Nacak fırlattı
09:43 Kalça frikiği veren Ajda Pekkan'ı eleştiren kullanıcıya Seren Serengil'den yanıt: İnan kalçası seninkinden yukarıdadır
09:36 Galatasaray'da Mauro Icardı gerçeği! İzinsiz Arjantin'e gittiği öne sürülmüştü
09:33 Sivasspor, 136 gündür galibiyet yüzü göremedi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.10.2022 10:58:44. #1.12#
SON DAKİKA: Çobanın drone ile imtihanı! Nacak fırlattı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement