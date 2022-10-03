Çobanın drone ile imtihanı! Nacak fırlattı

Tokat'ın Zile ilçesinde doğa fotoğrafçısı Serdal Deniz, sonbaharla birlikte yaylalardan ahırlara göçünü çekmek için Boğalı yaylasına gitti. Drone ile görüntü alırken sürüyü fark eden Deniz, drone'u çobanın olduğu yere yönlendirdi. Bu sırada drone'un çıkardığı sesten ürken sürü sağa sola kaçıştı.

ÇOBAN NACAK FIRLATTI

Sürünün dağılmasına sinirlenen çoban ise drone'a nacak fırlattı. Nacak, drone'a isabet etmeden yere düştü. Yaşanan olayın ardından Deniz, çobanın yanına giderek durumu tatlıya bağladı.

"ZARAR VERECEĞİNİ SANMIŞ"

Deniz, doğa manzarası çekimi yapmak isterken yaşadıklarını ifade ederek, "Çobanın yanına giderek neden çekim yaptığımı anlattım. Önce bir paniklediğini korktuğunu söyledi. Bir anda da drone'u görünce zarar vereceğini sanmış. Panikle nacağı attığını söyledi. Sonra tabii olayı tatlıya bağladık. Oturduk, yemek yedik. Hem kendisi için hem de bizim için bir hoş bir anı olarak böyle kaldı" dedi.