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Çobanın korkunç sonu! Koyunları kurtarmak isterken uçurumdan düşerek yaşamını yitirdi - Son Dakika

Çobanın korkunç sonu! Koyunları kurtarmak isterken uçurumdan düşerek yaşamını yitirdi

03.02.2022 00:50
Çobanın korkunç sonu! Koyunları kurtarmak isterken uçurumdan düşerek yaşamını yitirdi

Adana'nın Kozan ilçesinde dehşete düşüren bir olay meydana geldi. Anavarza Kalesi'nde mahsur kalan koyunları kurtarmak isteyen çoban Mehmet Emir, uçurumdan düşerek hayatını kaybetti.

Kozan'da saat 17.30 sıralarında ilçeye bağlı Dilekkaya Mahallesi'nde iddiaya göre, Anavarza Kalesi civarında koyun otlatan Mehmet Emir, koyunlarının bir kısmının kalede mahsur kaldığını fark etti. Emir, koyunlarını kurtarmak için tarihi Anavarza Kalesine çıktı. Kalede dengesini kaybeden Emir, uçurumdan düştü.

ÇOBANIN ÖLÜMÜ SORUŞTURULACAK

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Emir'in yaşamını yitirdiği belirlendi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Çobanın tüyler ürperten sonu! Koyunları kurtarmak isterken acı içinde can verdi
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Mehmet Emir, Kozan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Çobanın korkunç sonu! Koyunları kurtarmak isterken uçurumdan düşerek yaşamını yitirdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Çobanın korkunç sonu! Koyunları kurtarmak isterken uçurumdan düşerek yaşamını yitirdi - Son Dakika
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