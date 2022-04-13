ÇOBANLAR, KARLARIN ERİMESİ İLE OVADA OLUŞAN GÖLDE YÜZDÜ - Son Dakika
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ÇOBANLAR, KARLARIN ERİMESİ İLE OVADA OLUŞAN GÖLDE YÜZDÜ

13.04.2022 10:19

MUŞ'ta, havaların ısınmasıyla hayvanları otlatmaya çıkaran çobanlar, eriyen karlar nedeniyle oluşan büyük su birikintilerinde karlı dağlara karşı yüzmenin keyfini çıkardı.

MUŞ'ta, havaların ısınmasıyla hayvanları otlatmaya çıkaran çobanlar, eriyen karlar nedeniyle oluşan büyük su birikintilerinde karlı dağlara karşı yüzmenin keyfini çıkardı.

Hava sıcaklığının gün geçtikçe artmasıyla eriyen karlar nedeniyle, Muş Ovası'nda büyük su birikintileri oluştu. Karlı dağlara karşı suyla kaplanan araziler, beraberinde eşsiz manzaralar ortaya çıkardı. Hasköy İlçesi kırsalında çobanlık yapan gençler, hayvanları otlattığı arazide 10 dereceyi bulan hava sıcaklığında boş vakitlerini eğlenceye dönüştürdü. Çıkardıkları kıyafetlerini hayvanlarının yanına bırakan gençler, karların erimesi sonucu oluşan göllerde karla kaplı dağlara karşı yüzmenin keyfini çıkardı.

Denizi olmayan kentte karların erimesiyle oluşan su birikintilerinde yüzme keyfi yaptıklarını anlatan çobanlardan Ahmet Kaya, 'Şehrin dağlarında daha kar var. Havaların ısınmasıyla birlikte eriyen karların oluşturduğu su birikintilerinde yüzüyoruz. Burada yüzmek baya bir keyifli oluyor. Muş'ta deniz yok. Mecbur bizde böyle sularda eğleniyoruz. Hayvanlarımızı burada otlatıyoruz. Arkadaşlarla canımız sıkılınca, güzel havayı fırsat bilip karların erimesiyle oluşan suya girip eğlendik. Sudan çıkınca tekrar hayvanlarımızın başına gideceğiz" diye konuştu.

ÇOBANLAR, KARLARIN ERİMESİ İLE OVADA OLUŞAN GÖLDE YÜZDÜ
ÇOBANLAR, KARLARIN ERİMESİ İLE OVADA OLUŞAN GÖLDE YÜZDÜ
ÇOBANLAR, KARLARIN ERİMESİ İLE OVADA OLUŞAN GÖLDE YÜZDÜ

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Hasköy, Muş, su, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ÇOBANLAR, KARLARIN ERİMESİ İLE OVADA OLUŞAN GÖLDE YÜZDÜ - Son Dakika


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SON DAKİKA: ÇOBANLAR, KARLARIN ERİMESİ İLE OVADA OLUŞAN GÖLDE YÜZDÜ - Son Dakika
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