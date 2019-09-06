Coca-Cola, UEFA EURO 2020'nin resmi sponsoru oldu

Avrupa futbolunun milli takımlar düzeyindeki en önemli turnuvası olan UEFA Avrupa Futbol Şampiyonası'na 1988 yılından bu yana destek veren Coca-Cola, turnuvanın 60. yılında da resmi sponsorlar arasında yer aldı. UEFA ile Coca-Cola arasında yapılan iş birliği anlaşması kapsamında Coca-Cola, UEFA EURO 2020'nin alkolsüz içecek sponsorluğunu üstlendi.



UEFA ile imzalanan anlaşma ile Coca-Cola, UEFA EURO 2020'nin alkolsüz içecek sponsoru oldu. EURO 2020 finalleri, Avrupa Şampiyonası'nın 60. yıl dönümüne denk gelmesi sebebiyle 12 ülkenin ev sahipliğinde düzenlenecek. UEFA EURO 2020, 12 Haziran tarihinde Roma'da başladıktan bir ay sonra Londra'daki Wembley Stadyumu'nda oynanacak olan final maçı ile son bulacak. Turnuvaya Amsterdam, Bakü, Bilbao, Bükreş, Budapeşte, Kopenhag, Dublin, Glasgow, Londra, Münih, Roma ve Saint Petersburg olmak üzere 12 şehir ev sahipliği yapacak.



Coca-Cola, 24 takımın katılımıyla Haziran-Temmuz aylarında oynanacak finallerde düşük ve şekersiz içecek seçeneklerinin yanı sıra spor içecekleri, su, hazır kahve ve meyve suyunun da aralarında bulunduğu birçok içecek markasını sporseverler ile buluşturacak. Coca-Cola, Avrupa futbolunun milli takımlar düzeyindeki en önemli turnuvasının sponsorluğunu ilk olarak üstlendiği 1988 yılından bu yana UEFA ile uzun ve verimli bir ortaklık içinde oldu.



"Coca-Cola bizim için mükemmel bir ortak"



Sponsorluk anlaşması ile ilgili değerlendirmede bulunan UEFA Events SA Pazarlama Direktörü Guy-Laurent Epstein, Coca-Cola'nın Avrupa'da milli takımlar düzeyinde futbola gösterdiği ve 40. yılına yaklaşan taahhüdünü EURO 2020 sponsorluğu ile sürdürmesinin UEFA için çok değerli olduğunu söyledi. Epstein, "Coca-Cola, sadece UEFA ile uzun soluklu ilişkisi ile değil, aynı zamanda insanları bir araya getirme ve birleştirme yeteneği ile de bizim için mükemmel bir ortak. Bu, UEFA EURO 2020 için özellikle geçerli. Bu yıl turnuvayı ilk defa 12 ülkede düzenleyerek kıta genelinde hiç olmadığı kadar çok taraftara üst düzey futbol izleteceğiz" diye konuştu.



"Futbola her düzeyde destek verdiğimiz zengin bir tarihe sahibiz"



Coca-Cola Avrupa, Ortadoğu ve Afrika Pazarlamadan Sorumlu Başkan Yardımcısı Walter Susini ise, Coca-Cola'nın futbola her düzeyde destek verdiğini, uzun ve zengin bir tarihe sahip olduğunu vurguladı. Susini, "Milyonlarca taraftarın yanı sıra müşteri ve ortaklarımız ile de futbolun coşkusunu paylaşmaya devam edecek olmaktan mutluluk duyuyorum. 2020 yılında turnuva öncesi ve sırasında, Avrupa'nın dört bir yanındaki takım ve taraftarları çok daha geniş bir içecek yelpazesi ile ferahlatacağız" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL