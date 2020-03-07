"Çocuğun eline diken batsa yüreği acıyan annedir" - Son Dakika
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"Çocuğun eline diken batsa yüreği acıyan annedir"

6 saat önce

Uzman Klinik Psikolog Özlem Meran, çocuğun eline diken batsa yüreği acıyanın anne olduğunu söyledi.

Uzman Klinik Psikolog Özlem Meran, çocuğun eline diken batsa yüreği acıyanın anne olduğunu söyledi.


Yeşilay Sivas Şubesi Kadın Komisyonu Başkanı Uzman Klinik Psikolog Özlem Meran, Yeşilay'ın 100. Yıl Kutlamalarına denk gelen Dünya Kadınlar Günü dolayısı ile bir basın açıklaması düzenledi.


Kadınların sağlıklı geleceğin anahtarı olduğunu belirtip, "Kadınlar, bir toplumun temellerini en iyi inşa eden varlıklardır. Kadınlar şefkatin, merhametin simgesidir. Bir neslin yetişmesinde en önemli model roldür. Fıtratı şefkatle yoğrulmuş kadın, sağlıklı bir geleceğin anahtarıdır. Yeşilay'ımızın çocukları, gençliği koruması, onlara sağlıklı bir gelecek sunmak için çaba göstermesi de kadınlarımızın, annelerimizin hissiyatlarıyla aynıdır. Yavrusunun eline diken batsa yüreği acıyan annedeki duygunun yansımasıdır bizim yaptıklarımız. Bu kutsal mücadelede kadın desteği, kadın elinin değmesi bizler için çok değerli. "dedi.


Okullarda Türkiye Bağımlılıkla Mücadele Eğitim Programı (TBM) kapsamında, anne şefkati ile anaokulundan başlayarak, çocuklara yaşlarına uygun bağımlılık eğitimlerini verdiklerini söyleyen Meran, "Çocuklara yaşam becerilerini kazandırmak çok önemli. Bu bağımlılıkları önleyecek büyük bir kazanım. Özgüven sahibi, stresle, öfkeyle baş edebilen, sorun çözme yeteneğine haiz, doğru iletişim kurabilen, kendisine zarar verecek şeyleri bilen çocuklar bağımlılık yapıcı maddelere bulaşmazlar. Bizler de okullarda bu eğitimleri vermekteyiz. Unutmamalıyız ki bu günün çocuğu yarının büyüğü, özellikle kadınlarımızdan bağımlılklarla mücadelede çocuklarımıza iyi bir örnek olmalarını özellikle de bu günü milad kabul ederek çocuklarının, kardeşlerinin tüm yakınlarının geleceği için sigara,alkol gibi bağımlılık yapıcı maddeleri kullanıyorlarsa,rol model olmamaları adına önce kendi sağlıklarını düşünmelerini daha sonra da sevdiklerinin sağlıklı bir hayat sürmelerini sağlamak adına bırakmalarını, özellikle rica ediyoruz. Yeşilay olarak biz onları çok seviyoruz. " şeklinde konuştu. - SİVAS

Yeşilay, Sivas, Anne, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.03.2020 06:07 Kaynak: İHA
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