Çocuğun Görüntüleri Ortaya Çıktı

ÇOCUĞUN GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

İzmir'in Torbalı ilçesinde Fetrek Deresi'nde suya kapılan çocuğun Berivan Bozan olduğu öğrenildi. Cep telefonuyla çekilen görüntülerde Bozan'ın, diğer çocuklarla birlikte suya girip çıktığı anlar yer aldı. Kamera kaydına, Bozan'ın tek başına derenin ortasına gittiği ve sığ olduğu görülen yerde bir anda çamura saplanıp, akıntıya kapılarak suda kaybolduğu yansıdı. Kayıp çocuğu aramak için başlatılan arama kurtarma çalışması devam ediyor.

Haber: Tolga TAHÇI – Kamera: İZMİR,