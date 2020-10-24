Çocuk felcine karşı farkındalık için duvar boyadılar - Son Dakika

Çocuk felcine karşı farkındalık için duvar boyadılar

24.10.2020 15:44
Çocuk felcine karşı farkındalık için duvar boyadılar, System.String[]

Mezitli'de 24 Ekim Dünya Çocuk Felci Farkındalık Günü etkinliği gerçekleştirildi.

Mezitli'de 24 Ekim Dünya Çocuk Felci Farkındalık Günü etkinliği gerçekleştirildi.

Mezitli Belediyesi'nin öncülüğünde Barboros Hayrettin Paşa Bulvarı Uğur Mumcu Parkında gerçekleştirilen etkinlikte, çocuklar kırmızı renk tişört giyerek duvarları gönüllerince rengarenk boyadı. Güzel bir havada gerçekleştirilen etkinliğe Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, vatandaşlar ve çocuklar katıldı. Oluşturulan anı duvarı ile çocuklar unutulmaz bir gün geçirirken çocuk felcine karşı alınacak önlemlere dikkat çekildi. Çocuk felcinin önlenebilir bir rahatsızlık olduğuna dikkat çekilen etkinlikte, trafiğe kapatılan cadde üzerindeki duvarı rengarenk el izleri ile donattılar. Etkinlikte trafik güvenliği için görev alan polislerin çocuklarla birlikte duvarlara resim yapması keyifli görüntülere sahne oldu.

Toplumsal sorunlara dikkat çekmek amacıyla daha önce birçok etkinlik düzenlediklerini belirten Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, "Maalesef hala dünyamızda çok küçük insani ihtiyaçları karşılayamaz durumda olan bölgeler var. Hala içme suyu sıkıntısı çekilen yerler var. Bugün de çocuk felcine karşı farkındalık oluşturmak ve küçükte olsa dikkat çekmek amacıyla bir araya geldik. İnsan yaşamına olumlu etki edecek her ne varsa Mezitli Belediyesi olarak orada olmak istiyoruz. Pandemi sürecinde de bunu daha iyi şekilde gördük. Umarım bu pandeminin oluşturduğu alışkanlık kalıcı ve sürdürücü olur. Bizim özellikle temizlik konusunda ders çıkarmamız gerekiyor. Eğer tedbir alırsak, temiz olursak birçok hastalığı önleyebiliriz" diye konuştu.

Duvarın boyanmasının ardından farkındalık oluşturma adına Mezitli Belediyesi'nin üstü açık otobüsleriyle şehir turu da gerçekleştirildi. Yoğun ilgi gösterilen etkinlikte, çocukların sevgi gösterilerine Mezitlililer alkışlarla karşılık verdi. Şehir turunda çocuklara, Mezitli Belediyesi Tirat Mutfak Atölyesi ve gönüllü serası gezdirilerek, misafir edildi. - MERSİN

Çocuk felcine karşı farkındalık için duvar boyadılar
Çocuk felcine karşı farkındalık için duvar boyadılar

Çocuk felci, 24 Ekim, Mezitli, Çocuk, Yaşam, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Çocuk felcine karşı farkındalık için duvar boyadılar - Son Dakika

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