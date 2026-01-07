Çocuk Suçluluğu Araştırma Komisyonu Toplandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Politika

Çocuk Suçluluğu Araştırma Komisyonu Toplandı

Çocuk Suçluluğu Araştırma Komisyonu Toplandı
07.01.2026 23:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TBMM'de suça sürüklenen çocuklar için koruyucu mekanizmalar geliştirmek amacıyla komisyon toplandı.

TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM), Çocukların suça sürüklenmesine yol açan nedenlerin tüm boyutuyla incelenerek koruyucu ve önleyici mekanizmalar geliştirmesiyle çocukların toplumsal yaşama etkin katılmasını sağlamak için kurulan 'Suça Sürüklenen Çocuklara İlişkin Araştırma Komisyonu' toplandı.

TBMM'de Suça Sürüklenen Çocuklara İlişkin Araştırma Komisyonu, AK Parti İstanbul Milletvekili Müşerref Pervin Tuba Durgut başkanlığında toplandı. Komisyon toplantısının açılışında konuşan Durgut, "Dünya genelinde çocuk suçluluğuna ilişkin eğilimler suçun niteliğinin değiştiğini, suça sürüklenme yaşının giderek düştüğünü göstermektedir. Uluslararası deneyimler erken müdahale mekanizmalarının, önleyici sosyal politikaların ve veriye dayalı politika üretiminin bu alandaki en etkili araçlar olduğunu, kurumlar arası eş güdümün ise hayati önem taşıdığını açıkça ortaya koymaktadır. Bu çerçevede, Türkiye İstatistik Kurumu, Adalet Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığımızdan suça sürüklenen çocuklara ilişkin mevcut verilerini, sahadaki uygulama ve hizmet deneyimlerini Komisyonumuzla paylaşmalarını bekliyoruz" dedi.

'12-14 YAŞ GRUBUNDA 98 ÇOCUĞUMUZ CEZA İNFAZ KURUMUNDA HÜKÜMLÜ'

Komisyonda, Türkiye İstatistik Kurumu Başkan Yardımcısı İbrahim Demir de yer aldı. TÜİK Sosyal İstatistikler Daire Başkanı Turgay Altun, sunumunda, "Güvenlik birimine gelen veya getirilen çocuk istatistikleri TÜİK tarafından üretilmektedir. Burada bizim paydaş kurumlarımız, aslında paydaştan da ziyade ortak çalıştığımız kurumlar emniyet ve jandarma. 2020-2024 itibarıyla bakarsak suça sürüklenen çocukların, güvenlik birimine getirilen çocukların karıştığı olay sayısı 2020 yılına göre artmış yüzde 80 civarında ama orada biraz, tabii, yanlılık da var çünkü 2020 yılında pandemi olduğu için orada normalden fazla bir düşüş olmuştu. Aslında trend şu anda biraz stabil olarak seyrediyor olarak görünebilir, yıllık olarak toplam 200 bin olayla biz burada karşılaşmışız. Yaş gruplarına göre baktığımız zaman, zaten tahmin edeceğiniz üzere yaş grupları arttıkça aslında olay sayısının arttığını görüyoruz. Suç türlerine göre baktığınız zaman da burada en fazla yaralama ve hırsızlık nedeniyle çocukların güvenlik birimine getirildiğini görüyoruz, bu çocukların suça sürüklendiğini görüyoruz. Yine, burada, uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanmak, satmak ve satın almak suçları da biraz artış trendinde olan bir istatistik. 2023 yılı itibarıyla 15-17 yaş grubunda 1297 çocuk, 12-14 yaş grubunda da 98 çocuğumuz ceza infaz kurumunda hükümlü olarak bulunuyor" ifadelerini kullandı.

'GİR-ÇIK YAPILDIĞI ŞEKLİYLE ORTAYA ÇIKAN BİR ALGI DOĞRU DEĞİL'

Ardından, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürü Enis Yavuz Yıldırım, Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürü Günay Albayrak, Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Dairesi Başkanı Meral Gökkaya ve beraberlerindeki heyet sunumlarını gerçekleştirdi. Suça sürüklenen çocuklarda en yaygın suçun sırasıyla uyuşturucu, hırsızlık ve kasten öldürme olduğunu söyleyen Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürü Yıldırım, "Bugün Türkiye ceza infaz kurumlarında toplam 4 bin 421 çocuğumuz var. Ceza infaz kurumlarımızda bulunan, hükümlü olarak bulunan çocukların ceza infaz kurumlarında ortalama kalma süresi 404 gün, tutuklu olarak bulunan çocukların da ceza infaz kurumlarında kalma ortalama süresi 109 gündür. Bu, çocuklarla ilgili kamuoyunda yanlış algılanan, genelde gir-çık yapıldığı şekliyle ortaya çıkan bir algının çok da doğru olmadığını gösteriyor" diye konuştu.

'SUÇA SÜRÜKLENEN ÇOCUK SAYISININ EN FAZLA OLDUĞU BÖLGE EGE BÖLGESİDİR'

Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürü Albayrak ise Cumhuriyet başsavcılıklarında 2025 yılında yıl içinde açılan soruşturmalarda, suça sürüklenen çocuk sayısının 2024 yılına göre yüzde 1,4 oranında azaldığını belirterek, "2024 ve 2025 yıllarında kamu davası açılan soruşturma dosyalarının yaklaşık yüzde 85'i erkek suça sürüklenen çocuklardan oluşmaktadır. Yine, aynı yıllarda kamu davası açılan soruşturma dosyalarının yüzde 74,7'sinin 15-18 yaş arası suça sürüklenen çocuklar olduğu görülmektedir. Cumhuriyet başsavcılıklarında 2025 yılında kamu davası açılan dosyalardaki şüphelilerin yüzde 94'ü Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı iken, yüzde 6'sının yabancı uyruklu olduğu görülmektedir. Yine, aynı 2023- 2024 yıllarında kamu davası açılan soruşturma dosyalarında her 100 bin nüfustaki suça sürüklenen çocuk sayısının en fazla olduğu bölge Ege Bölgesidir" açıklamasında bulundu.

Kaynak: DHA

Güvenlik, Politika, Çocuk, Son Dakika

Son Dakika Politika Çocuk Suçluluğu Araştırma Komisyonu Toplandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türk yatırımcı böyle mağdur oldu İşte coinleri saniyeler içinde buhar eden yöntem Türk yatırımcı böyle mağdur oldu! İşte coinleri saniyeler içinde buhar eden yöntem
Vali Köşger: Adana’da kasten yaralama suçu bir yılda 7 bin 994’ten 7 bin 988’e geriledi Vali Köşger: Adana'da kasten yaralama suçu bir yılda 7 bin 994'ten 7 bin 988'e geriledi
Traktörünün plakası başına bela oldu Ceza üstüne ceza yağıyor Traktörünün plakası başına bela oldu! Ceza üstüne ceza yağıyor
Maduro’nun koltuğuna oturan Delcy Rodriguez “ajan“ iddialarına ateş püskürdü Maduro'nun koltuğuna oturan Delcy Rodriguez "ajan" iddialarına ateş püskürdü
İrfan Can Eğribayat’ın yeni takımı belli oldu İrfan Can Eğribayat'ın yeni takımı belli oldu
Hayatından endişe edildi, cezaevinde olduğu ortaya çıktı Hayatından endişe edildi, cezaevinde olduğu ortaya çıktı
Adliyeden çalınan 25 kilo altının akıbeti belli oldu Eritilip böyle aklanmaya çalışılmış Adliyeden çalınan 25 kilo altının akıbeti belli oldu! Eritilip böyle aklanmaya çalışılmış
Adalet Bakanı Tunç: Yeni infaz düzenlemesi söz konusu değil Adalet Bakanı Tunç: Yeni infaz düzenlemesi söz konusu değil
Galaya damga vuran anlar: Kameralara aldırış etmeden tacize devam etti Galaya damga vuran anlar: Kameralara aldırış etmeden tacize devam etti

23:18
Ders saatinde öğrencileri evine götürüp temizlik yaptıran öğretmene soruşturma
Ders saatinde öğrencileri evine götürüp temizlik yaptıran öğretmene soruşturma
23:07
İki belediye ekipleri arasında tansiyon yükseldi, polis müdahale etti
İki belediye ekipleri arasında tansiyon yükseldi, polis müdahale etti
22:20
Uyuşturucu içen gençler, sokak ortasında kendinden geçti
Uyuşturucu içen gençler, sokak ortasında kendinden geçti
21:41
Fenerbahçe, Matteo Guendouzi’yi İstanbul’a getiriyor
Fenerbahçe, Matteo Guendouzi'yi İstanbul'a getiriyor
21:40
Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında 19 kişi tutuklandı
Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında 19 kişi tutuklandı
21:21
Özel jet, helikopter, araba... Hepsini tek tek paylaşıp nispet yaptı Sahibi bakın kim
Özel jet, helikopter, araba... Hepsini tek tek paylaşıp nispet yaptı! Sahibi bakın kim
20:03
AK Parti’ye geçen Karatutlu: Ben zaten vicdanen buradaydım
AK Parti'ye geçen Karatutlu: Ben zaten vicdanen buradaydım
19:31
Galatasaray’dan transferde Bernardo Silva sürprizi
Galatasaray'dan transferde Bernardo Silva sürprizi
19:18
Avusturya polisinde çıplak fotoğraf skandalı: Merakı işinden ediyordu
Avusturya polisinde çıplak fotoğraf skandalı: Merakı işinden ediyordu!
19:14
Suriye adım adım yeni savaşa gidiyor Terör örgütü YPG ile şiddetli çatışmalar
Suriye adım adım yeni savaşa gidiyor! Terör örgütü YPG ile şiddetli çatışmalar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.01.2026 00:26:07. #7.11#
SON DAKİKA: Çocuk Suçluluğu Araştırma Komisyonu Toplandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.