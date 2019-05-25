Son Dakika Haberleri: Çocuk tiyatroculardan kanser tedavisi gören arkadaşlarına moral

Çocuk tiyatroculardan kanser tedavisi gören arkadaşlarına moral

2 saat önce

Turgutlu Belediyesi Eğitim ve Gençlik Merkezi (TURBEM) çocuk tiyatro ekibi Ege Üniversitesi Onkoloji bölümünde tedavi gören çocuklara sergiledikleri tiyatro oyunu ile moral aşıladı.

Çocuk tiyatroculardan kanser tedavisi gören arkadaşlarına moral, System.String[]
Turgutlu Belediyesi Eğitim ve Gençlik Merkezi (TURBEM) çocuk tiyatro ekibi Ege Üniversitesi Onkoloji bölümünde tedavi gören çocuklara sergiledikleri tiyatro oyunu ile moral aşıladı.

Sosyal İşler Müdürlüğüne bağlı TURBEM çocuk tiyatro ekibi bu kez de kanser tedavisi gören çocuklar için oyun sahneledi. Ege Üniversitesi Onkoloji bölümünde tedavi gören çocuklara 'Kendini Ararken Gökkuşağını Bulan Sarı' isimli oyunu sahneleyen tiyatroculara gönüllü 'Mutlu Olalım' ekibi de eşlik ederek çeşitli oyunlarla hoş vakit geçirdiler. Oyunun sonunda Turgutlu'da sahnelenen oyunlarda 'Bir Kitap Bir Bilet' karşılığında toplanan kitap ve oyuncakları çocuklara hediye eden tiyatro ekibi mutluluklarına ortak olarak sevinçlerini paylaştılar. - MANİSA
Haber Yayın Tarihi : 25.05.2019 03:28 Kaynak: İHA
Ege Üniversitesi, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Fransa'da Bombalı Saldırı! Yaralılar Var Emrah Albayrak, Aldattığı Eski Eşi Eda Gök'le Barışmak İstiyor 160 TL İçin İki Çocuk Babası Çiftçiye Tecavüz Ettiği İddia Edilen Halı Yıkamacı, Suçlamaları Reddetti Dünyanın En Zor Mesleklerinden Olan Su Altı Kaynakçılarının Aylık Kazancı 10 Bin Lira

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.5.2019 17:32:10. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Çocuk tiyatroculardan kanser tedavisi gören arkadaşlarına moral
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]