ÇOCUK YAZARLAR İMZA GÜNÜNDE BULUŞTU - Son Dakika
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ÇOCUK YAZARLAR İMZA GÜNÜNDE BULUŞTU

11.05.2022 14:26

Tuzla Deniz Harp Okulu, Barbaros Ortaokulu'nda üçüncü ve dördüncüsü sınıfta okuyan 60 öğrenci, kendi kitapları için imza heyecanı yaşadı.

Tuzla Deniz Harp Okulu, Barbaros Ortaokulu'nda üçüncü ve dördüncüsü sınıfta okuyan 60 öğrenci, kendi kitapları için imza heyecanı yaşadı. Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı ve Deniz Harp Okulu Komutanı Tuğamiral Erhan Aydın, imza gününe katılarak çocuk yazarlara kitaplarını imzalattılar. Çocukların mutluluğunu paylaşan Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, 'Daha özgür düşünebilen, geleceğe doğru uzaklara bakabilen, ona göre de kendisi ile beraber çevresini de geliştiren, kendi yaşadığı ortamla ülkesini daha iyi noktalara getirmek için elinden gelen tüm imkanları kullanmaya çalışan bir nesil arzu ediyoruz' dedi.

Tuzla Deniz Harp Okulu, Barbaros Ortaokulu'nda 2016 yılından itibaren üçüncü ve dördüncü sınıf öğrencileri öğretmenlerinin yönlendirmeleri ile kendi hikaye kitaplarını yazıyorlar. Yine her sene okul müdürü ve öğretmenlerin destekleri ile Barbaroslu Çocukların Kaleminden isimli imza töreni düzenleniyor. İmza töreninde çocuk yazarlar kitaplarını öğretmenler, veliler ve arkadaşları için imzalıyorlar. Bu sene düzenlenen imza törenine Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı ve Deniz Harp Okulu Komutanı Tuğamiral Erhan Aydın birlikte katılarak kitapları çocuk yazarlara imzalattılar. Başkan Yazıcı ve Tuğamiral Erhan Aydın çocuk yazarlar ile tek tek sohbet ettiler ve başarılarından ötürü madalya takdim ettiler. Programda çocuk yazarlar ile Başkan Yazıcı'nın sohbetleri keyifli anlara sahne oldu.

'ÇOCUKLARIMIZI ŞAİR VE YAZAR OLARAK YETİŞTİRMEYE YÖNELİK MÜTHİŞ BİR ÇALIŞMA'

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, 'Ben öncelikle Barbaros Ortaokulu'nda okul müdürümüz ile beraber öğretmenlerimizi tebrik ediyorum. Geleceğimiz olan gençlerimize, çocuklarımıza şimdiden geleceği tasarlamaları, düşünmeleri, hayal ettirmeleri, şiirler ve öyküler ile geleceğe yönelik kendi fikirlerini koymaları bizim için çok anlamlı. Biz Tuzla'da da bilim, sanat, spor günleri ile her zaman bunu arzu ettik. Daha özgür düşünebilen, geleceğe doğru uzaklara bakabilen, ona göre de kendisi ile beraber çevresini de geliştiren, kendi yaşadığı ortamla ülkesini daha iyi noktalara getirmek için elinden gelen tüm imkanları kullanmaya çalışan bir nesil arzu ediyoruz. 2016 yılından beri böylesine müthiş bir organizasyon ile çocuklarımızı şair ve yazar olarak yetiştirmeye yönelik müthiş bir çalışma ortaya konmuş. Şu anda da 60 tane şair ve yazarımızı geziyoruz. Hepsinin apayrı güzel eserleri var. Tuzla'da biz bilim, sanat ve sporla beraber her şeyi ödüllendirmeye yönelik çalışmalarımız vardı. Altın yağmuru ile ödüllendiriyorduk. Buradaki çocuklarımıza ayrıca yıldız takmak gerekir' diye konuştu.

'ÖĞRENCİLERİMİZ İLE ONUR DUYUYORUZ'

Tuzla Deniz Harp Okulu, Barbaros Ortaokulu Müdür Meral Mayir,? 2016 yılında İstanbul Valiliğimizin başlattığı bir projeydi. Sahiplendik ve geleneksel olarak devam ediyoruz. Ben destekleri için Tuzla Belediye Başkanımıza ve Tuzla İlçe Milli Eğitim Müdürümüze teşekkür ediyorum. Öğretmenlerimizle, öğrencilerimizle, velilerimizde onur duyuyorum? dedi.

'DÜNYADA GEÇİRDİĞİM EN GÜZEL GÜNLERDEN BİRİSİ'

Kitabını imzalatan Yağmur Nisa Çelik, 'Kitap yazdım. Adı 'D ailesinin bir günü'. Kitabım bir ailenin anısını anlatıyor. Çok güzel hissediyorum. Kitap yazdığım için çok mutluyum' dedi. Bir diğer yazar öğrenci ise,? Bir avuç çocuğun maceralarını yazdım. Kısa sürdü ama aralıklarla yazdım? ifadelerini kullandı. Mete bulut ise, 'Üç kafadarın maceralarını anlattım. Üç tane kafadar ve bunların dağa tırmanışını, heyecanlı olaylarını anlattım. Çok güzel geçiyor. Şenlikler oluyor. Dünyada geçirdiğim en güzel günlerden birisi' diye konuştu.

ÇOCUK YAZARLAR İMZA GÜNÜNDE BULUŞTU
ÇOCUK YAZARLAR İMZA GÜNÜNDE BULUŞTU
ÇOCUK YAZARLAR İMZA GÜNÜNDE BULUŞTU
ÇOCUK YAZARLAR İMZA GÜNÜNDE BULUŞTU
ÇOCUK YAZARLAR İMZA GÜNÜNDE BULUŞTU

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Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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