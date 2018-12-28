Son Dakika Haberleri: Çocuklar 80-90'lı Yılların Türküleri ve Şarkılarını Seslendirdi

Çocuklar 80-90'lı Yılların Türküleri ve Şarkılarını Seslendirdi

52 dakika önce

Vakfbank Ortaokulu tarafından düzenlenen "O Ses Vakıfbank 2018" yarışması gerçekleştirildi.

Çocuklar 80-90'lı Yılların Türküleri ve Şarkılarını Seslendirdi, System.String[]
Vakfbank Ortaokulu tarafından düzenlenen "O Ses Vakıfbank 2018" yarışması gerçekleştirildi.

Çukurova Belediyesi Orhan Kemal Kültür Merkezi'nde düzenlenen etkinliğe, veliler de ilgi gösterdi. Veliler, yöresel kıyafetlerle sahneye çıkarak, geleneksel türküleri seslendiren çocuklarını gururla izlediler. Öğrenciler seslendirdikleri türküleri ve o yılların izlerini taşıyan kostümlerle çıktıkları sahnede yetenekleriyle beğeni topladılar.

Yarışmanın jüri üyeliğini okulun müzik öğretmeni Pınar Yersel Kabaklı, Çukurova Devlet Senfoni Orkestrası Çok Sesli Çocuk Korosu Eğitmeni Ayşe Edemen, Çukurova Senfoni Orkestrası Çok Sesli Çocuk Korosu Şefi Sıdıka Rana Ünlü yaptı.

Yarışmada ilk 3'e giren öğrencilere çeşitli ödüller ve madalyalar verildi.

Jüri üyelerine katkılarından dolayı plaket veren Okul Müdürü Alper Teke, "O Ses Vakıfbank" yarışmasının üçüncüsünü gerçekleştirdiklerini belirterek, "Bu yarışmayı düzenlemekteki amacımız çocuklarımızın türkülerimizde yer alan değerlerimizle yetişmelerine katkı sunmaktır. Çocuklarımız kültürümüzden uzaklaşmasınlar istedik. Müzik öğretmenlerimizin gayretli çalışmaları ve güçlü teknik donanımla çalışmalara başladık. Emeği geçen öğretmenlerimize, okul aile birliğimize, bizi yalnız bırakmayan velilerimize ve yarışmacı tüm öğrencilerimize teşekkür ediyor, kutluyorum" dedi.

Jürinin değerlendirmesi sonunda Ahmet Gürkan Şahin "Namus belası" ile birinci, Ecrin İlkim Çetin "Mavi boncuk" ile ikinci, Meleksu Yılmaz ise "Ne kavgam bitti ne sevdam" ile üçüncü oldu. - ADANA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 03:06 Kaynak: İHA

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