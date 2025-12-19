Bağcılar\'da örnek davranış: Yerde buldukları 1,3 milyon liralık altını sahibine teslim ettiler

İstanbul Bağcılar'da yürek ısıtan bir olay yaşandı. Yolda yürüdükleri sırada içinde yaklaşık 1 milyon 300 bin lira değerinde altın bulunan kese bulan iki çocuk, hiç tereddüt etmeden durumu çevredeki esnafa bildirdi.

Kesenin içinden çıkan kartvizit sayesinde altınların alındığı kuyumcuya ulaşıldı ve kese kısa sürede sahibine teslim edildi.

Olay, Kemalpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yürüyüş sırasında yerde bir kese fark eden iki çocuk, içini kontrol ettiklerinde altın dolu olduğunu anlayınca en yakın esnafa başvurdu. Esnafla birlikte kesedeki kartvizitten yola çıkan çocuklar, altınların alındığı kuyumcuyu tespit etti.

ALTINLAR SAHİBİNE ULAŞTI, ÇOCUKLAR ÖDÜLLENDİRİLDİ

İki çocuk ve yanlarındaki esnaf, altınları kuyumcuya teslim ederken, altınların sahibi de gösterilen bu örnek davranış karşısında çocuklara ödül verdi.

Altınların teslim edildiği anlar ise kuyumcunun güvenlik kamerasına yansıdı.