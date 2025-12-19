Bağcılar'da örnek davranış: Yerde buldukları 1,3 milyon liralık altını sahibine teslim ettiler - Son Dakika
Bağcılar'da örnek davranış: Yerde buldukları 1,3 milyon liralık altını sahibine teslim ettiler

19.12.2025 22:09  Güncelleme: 00:25
19.12.2025 22:09  Güncelleme: 00:25
Bağcılar\'da örnek davranış: Yerde buldukları 1,3 milyon liralık altını sahibine teslim ettiler
Bağcılar'da yolda yürüyen iki çocuk, değeri yaklaşık 1 milyon 300 bin lira olan içi altın dolu bir kese buldu. Çocuklar, buldukları keseyi çevredeki bir esnafa götürdü ve içindeki kartvizitten kuyumcuyu tespit ederek altınları sahibine teslim etti. Altınların sahibi, çocuklara ödül verdi.

İstanbul Bağcılar'da yürek ısıtan bir olay yaşandı. Yolda yürüdükleri sırada içinde yaklaşık 1 milyon 300 bin lira değerinde altın bulunan kese bulan iki çocuk, hiç tereddüt etmeden durumu çevredeki esnafa bildirdi.

Kesenin içinden çıkan kartvizit sayesinde altınların alındığı kuyumcuya ulaşıldı ve kese kısa sürede sahibine teslim edildi.

Olay, Kemalpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yürüyüş sırasında yerde bir kese fark eden iki çocuk, içini kontrol ettiklerinde altın dolu olduğunu anlayınca en yakın esnafa başvurdu. Esnafla birlikte kesedeki kartvizitten yola çıkan çocuklar, altınların alındığı kuyumcuyu tespit etti.

ALTINLAR SAHİBİNE ULAŞTI, ÇOCUKLAR ÖDÜLLENDİRİLDİ

İki çocuk ve yanlarındaki esnaf, altınları kuyumcuya teslim ederken, altınların sahibi de gösterilen bu örnek davranış karşısında çocuklara ödül verdi.

Altınların teslim edildiği anlar ise kuyumcunun güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: DHA

    Yorumlar (2)

  • Muhammet Açıkdeniz Muhammet Açıkdeniz:
    anne ve babalarını ödüllendirin kardeşim topluma örnek evlat yetiştirdikleri için. çocuklarda takdire şayan bir iş yapmışlar ve ödüllendirilmiş ler. 6 1 Yanıtla
  • Osman Korkmaz Osman Korkmaz:
    fakir niye FAKİR … İŞTE BU YĞZDEN FAKİR .. GEBERSİN FAKİRLER 0 2 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
