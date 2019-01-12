Çocuklar Çektikleri Video ile 'Çocuğa Şiddete' Tepki Gösterdiler
1 saat önce
Çocuklar çektikleri video ile 'çocuğa şiddete' tepki gösterdilerRİZE - Rize'nin Fındıklı ilçesinde tiyatro oyuncuları çocuklara uygulanan şiddete dikkat çekmeyi amaçlayarak video hazırladı.
Çocuklar çektikleri video ile 'çocuğa şiddete' tepki gösterdiler
RİZE - Rize
'nin Fındıklı
ilçesinde tiyatro oyuncuları çocuklara uygulanan şiddete dikkat çekmeyi amaçlayarak video hazırladı.
Yaşları 7 ile 11 arasında değişen çocuklar kamera karşısına geçti ve son zamanlarda ülkemizde yaşanan çocuk şiddeti ve buna bağlı olarak yaşanan ölümlere tepkilerini çektikleri video ile gösterdi. Hazırlanan videoda Fındıklı Halk Eğitim Merkezi Sığınak Sahnesi Tiyatro ve Drama sınıfı öğrencileri olan Miray, Yağız, Derin, Yiğit, Zeynep, Doğu, Kerem, Kuzey, Umur ve Batuhan sırasıyla önce sevdikleri şeyleri anlattı.
Yakın arkadaşlarının isimleri sorulan çocuklar sırası ile arkadaşlarının isimlerini söyledi. "Arkadaşınıza şiddet uygulansa ne hissedersiniz?" sorusuna ise duygusal cevaplar veren çocuklar çocuklara uygulanan şiddetin en acı örneğini video ile anlattı. Yüzlerinde üzgün ifade beliren çocuklardan kimi elimden geleni yaparım, kimi üzülürüm dese de ortak cevap "Onlara şiddet uygulamayın, çünkü onlar da bir çocuk" oldu.
Videoları sosyal medyada paylaşılan çocuklar bu tepkileri ile büyük beğeni topladı.
Son Dakika
» Genel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 12.01.2019 02:45 Kaynak: İHA
Şener Şen, 14 Yıl Sonra Tiyatro Sahnesine Geri Döndü
19 İle Kenevir Piyangosu Vurdu
Ölü Yıkayıcı Kadınlar, Sıra Dışı Meslekleriyle Takdir Topluyor
Türk Kimyager, Karla Mücadelede Çığır Açacak Formül Geliştirdi