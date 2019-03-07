Son Dakika Haberleri: Çocuklar Davet Etti, Mikail Başkan İcabet Etti

Çocuklar Davet Etti, Mikail Başkan İcabet Etti

1 saat önce

AK Parti Pütürge Belediye Başkan Adayı Mikail Sülük, sosyal medyadan evlerine çay içmeye davet eden aynı aileden 6 çocuğu kırmayarak ziyarette bulundu.

Çocuklar Davet Etti, Mikail Başkan İcabet Etti, System.String[]

"Çocuklar, Geleceğimiz"

Başkan Adayı Mikail Sülük, "Çocuklar bizim geleceğimiz, umutlarımız, mirasımızı bırakacağımız neslimiz, sermayelerimizdir. Bizim herkesten evvel çocukların gönüllerine girebilmemiz, onları kazanmamız gerekir" dedi

AK Parti Pütürge Belediye Başkan Adayı Mikail Sülük, sosyal medyadan evlerine çay içmeye davet eden aynı aileden 6 çocuğun davetine icabet ederek ziyarette bulundu. Çocukların mutluluk ve heyecanlı karşılamalarından memnuniyet duyan Pütürge Belediye Başkan Adayı Mikail Sülük, çocuklara hediyeler vererek mutluluklarına ortak oldu. Çocukların ülkenin sermayesi, geleceği olduğunu belirten Başkan Adayı Mikail Sülük, tüm gayret ve çabaların yalnız çocuklar için ve çocukların geleceklerini inşa etmek üzere olduğunu vurguladı.

"ÖNCE ÇOCUKLARIMIZIN GÖNÜLLERİNİ KAZANMALIYIZ"

Bir süre çocuklarla sohbet eden ve onlarla ilgilenen Belediye Başkan Adayı Mikail Sülük, sosyal medyadan çocukların davetini kırmak istemediklerini belirterek evlerini ziyaret ettiklerini belirtti. Başkan Adayı Mikail Sülük, "Çocuklar bizim geleceğimiz, umutlarımız, mirasımızı bırakacağımız neslimiz, sermayelerimizdir. Herkesten evvel çocukların gönüllerine girebilmeli, onları kazanabilmeliyiz. Bizi evlerine davet eden küçük kardeşlerimize kucak dolusu sevgiler diliyorum. Pütürge'nin her bir evladı, her bir çocuğu bizim kardeşimiz, bizim ailemizdir. Bizler onlar için varız,çocuklarımıza güzel bir gelecek hazırlamak için bu mücadeleyi veriyoruz. Hepsinin bahtı açık olsun inşaallah" diye konuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 02:35 Kaynak: Bültenler

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