Çocuklar fırın tepsileriyle kayarak eğlendi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Çocuklar fırın tepsileriyle kayarak eğlendi - Son Dakika

Çocuklar fırın tepsileriyle kayarak eğlendi

6 saat önce

Sivas'ta soğuk hava yaşamı olumsuz etkiliyor.

Sivas'ta soğuk hava yaşamı olumsuz etkiliyor.

Kent merkezi ve ilçelerde etkisini sürdüren soğuk hava nedeniyle Türkiye'nin en uzun nehri Kızılırmak'ın Eğri Köprü ve Karşıyaka mevkisinde, bazı kısımları buz tuttu.

Yüzeyi yaklaşık 10 santimetre buzla kaplanan nehirde, su seviyesinin düşmesi dikkati çekti.

Karşıyaka Mahallesi'ndeki Serpincik Göleti de soğuk hava nedeniyle tamamen dondu. Bazı vatandaşlar donan gölün üzerinde yürüdü.

Cumhuriyet Üniversitesi yerleşkesinde bulunan göletin yüzeyi de buz tuttu.

Park halindeki araç buzla kaplandı

Sivas'ta park halindeki bir aracın üzerinin buzla kaplanması da dikkati çekti.

Soğuk hava nedeniyle bazı vatandaşlar araçlarını çalıştırmakta sıkıntı yaşadı.

Gemerek ilçesinde karı fırsat bilen çocuklar, fırın tepsileriyle kayarak eğlendi.

Hava sıcaklığı, sıfırın altında olmak üzere il merkezinde 15, İmranlı ilçesinde 25,5 dereceye kadar düştü.

Çocuklar fırın tepsileriyle kayarak eğlendi

Kızılırmak, Karşıyaka, Türkiye, Sivas, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 01:35 Kaynak: AA
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