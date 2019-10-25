Son Dakika Haberleri: Çocuklar için risk oluşturan yapının yıkımı gerçekleştirildi
Son Dakika Güncel Çocuklar için risk oluşturan yapının yıkımı gerçekleştirildi

Çocuklar için risk oluşturan yapının yıkımı gerçekleştirildi

1 saat önce

Diyarbakır'ın Bağlar Belediyesince, kullanılmayan ve çevrede bulunan çocuklar için risk oluşturan metruk yapının yıkımı gerçekleştirildi.

Çocuklar için risk oluşturan yapının yıkımı gerçekleştirildi, System.String[]

Diyarbakır'ın Bağlar Belediyesince, kullanılmayan ve çevrede bulunan çocuklar için risk oluşturan metruk yapının yıkımı gerçekleştirildi.

Bağlar Belediyesi tarafından kentin ve yaşam alanlarının mimarisine aykırı olarak aynı zamanda insan yaşamı için tehdit haline gelen yapıların yakımı yapılıyor.

Bu kapsamda Batı Çanakçı Kümeevleri mevkisinde bir çocuğun düşerek yaralandığı metruk yapı için mahalle sakinlerinin şikayeti üzerine Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu'nun talimatıyla çalışma yapıldı.

Metruk yapı iş makineleriyle yıkıldı.

Beyoğlu ve belediye ekiplerine teşekkür eden mahalle sakinleri, "Tehlikenin farkında olmayan çocuklarımız burada oynuyordu. Nitekim geçtiğimiz günlerde bir çocuğumuz ciddi şekilde yaralandı. Belediyeye başvurduk. Kısa zamanda gelip yıkımı gerçekleştirdiler. Hepimiz rahat nefes aldık." ifadelerini kullandılar.

Hüseyin Beyoğlu, Diyarbakır, Beyoğlu, Bağlar, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.10.2019 02:58 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Diyarbakır'da öğretmenin darbedilmesi
Öğrencilerin gözü önünde öğretmeni döven baba oğul tutuklandı Athena Gökhan, 29 Ekim kutlamaları için İmamoğlu ve Yavaş ile anlaştı Suriye sınırındaki 6 ilçede GSS ve SGK prim borçlarının son ödeme tarihi uzatıldı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.10.2019 16:42:07. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Çocuklar için risk oluşturan yapının yıkımı gerçekleştirildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]