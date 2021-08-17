ÇOCUKLAR KENDİLERİNE ÖZEL FESTİVALDE EĞLENDİ - Son Dakika

ANTALYA'nın Kemer ilçesinde bulunan Rixos Premium Tekirova'da çocuklara özel bu yıl 6'ncısı düzenlenen 'Rixy Kids Fest'te 35 ülkeden 650 çocuk doyasıya eğlendi.

Kemer ilçesine bağlı Tekirova Mahallesi'nde bulunan ve her yıl World Travel Awards tarafından Türkiye'nin en iyi aile oteli ödülünün de sahibi olan Rixos Premium Tekirova Otel'de 2015 yılında çocuklara özel olarak başlatılan Rixy Kids Fest'in bu yıl 6'ncısı düzenlendi. Bu özel festivale 35 ülkeden 650 çocuk katıldı. Katılan çocuklara festival boyunca unutulamayacak bir tatil deneyimi yaşatıldı.

Geleneksel hale getirilen etkinlikte festivalde özel tişörtleri giyen çocuklar, hayallerini süsleyen birçok karakterin maskotlarıyla birlikte 1,5 kilometrelik korteje katıldı. Korteje, The Land of Legends ile özdeşmiş olan aktivite ekibi özel kostümleriyle katılırken, bando, motosikletler, üstü açık arabalar da kortej yürüyüşüne eşlik etti.

Çocuklar için festival alanında gösteri sahneleri kurulurken, burada şovlar sahnelendi. Çocuklar bu şovları hayranlıkla izlerken, diğer noktalarda ise onlara özel oyun platformlarında bir araya gelerek eğlenceli dakikalar yaşadı. Alan içerisinde kurulan panayır bölümünde ise çocuklar için hazırlanan milkshake, dondurma, pamuk şeker, elmalı şeker, patlamış mısır, sosisli sandviç gibi çocukların en sevdiği tatlı yemek seçenekleri onlara ikram edildi.

Düzenlenen festivalle ilgili konuşan Rixos Premium Tekirova Genel Müdürü Tahir Altınkaya, "5'inci yılını bitirip 6'ncı yılını süslediğimiz 16 Ağustos Rixy Fest'imizle, çocuk festivalimizle yine bir güzel, başarılı organizasyona imza attık. 35 ayrı ülkeden 650 çocuğun katılımıyla çok güzel bir festival gerçekleştirdik. Bu alanda birbirinden güzel görüntüler, birbirinden eğlenceli sahneler, ayrı ayrı sahnelere kurulmuş çocuk eğlenceleri yer almakta. 650 çocuğun birbirleriyle sosyalleşmesi, tamamen açık havada organize edilen bu etkinlik dünyanın birçok yerinden gelen, hatta geçtiğimiz yıllarda gelip de tekrardan soran, sorgulayan, rezervasyon esnasında bizden bilgi alan misafirlerimizin katılımıyla gerçekleşti. Bu güzel organizasyonun gerçekleşmesinde emek veren, saygı gösteren, değer gösteren tüm ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyorum" dedi.

Etkinliğe katılan 9 yaşındaki Nisa Su Şahin, "Burada çok güzel oyuncaklar var. Burada arkadaş da edinebiliyorsunuz yani çok güzel bir yer. Özellikle de bu festival çok güzel. İşte çok güzel oyuncaklar var çok güzel kostümler giyen adamlar yani çok eğlenceli bir şey" diye konuştu.

Doğduğu yıldan itibaren her yıl ailesinin bu etkinliğe getirdiği 7 yaşındaki Fevzi Karabulut, "Çok eğlenceli. Balonlar var şişme her şey var. Ben buraya bütün yıl gelmek istiyorum. Bütün günümü burada geçirmek istiyorum. Burası çok güzel. Çok seviyorum" dedi.

Rusya'nın başkenti Moskova'dan tatil için ailesiyle gelen 6 yaşındaki Roberts Stepanov da "Burasını çok beğendim. Buradaki her şey benim için ilginç. Hepsini çok beğendim. Neyin daha iyi olduğunu bilmiyorum çünkü çok fazla güzel şey var" diye konuştu.