İş makinesinin önünü kesen çocuklar, kaydıkları alanın temizlenmemesini istedi

02.01.2026 09:29
Erzincan'da çocuklar, kar temizleme makinesinin önünü keserek kızakla kaydıkları alanı korudu.

Erzincan'da çocuklar, iş makinesinin önünü keserek operatörden, kızakla kaydıkları alanın temizlenmemesini istedi. Çocukların görüntüsü sanal medyada büyük ilgi gördü.

ÇOCUKLARIN GÖRÜNTÜLERİ BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ

Üzümlü ilçesinde çocuklar, etkili olan kar yağışı sonrası, kar temizleme çalışması yapan iş makinesinin önüne geçerek durdurdu. Operatörle görüşen çocuklar, kızakla kaydıkları alanın temizlenmemesini istedi. Çocukların operatörle görüşmelerini cep telefonu ile kaydeden çevredekiler o anları sanal medyada paylaştı. Çocukların görüntüleri büyük ilgi gördü.

Kaynak: DHA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
