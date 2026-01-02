İş makinesinin önünü kesen çocuklar, kaydıkları alanın temizlenmemesini istedi

Erzincan'da çocuklar, iş makinesinin önünü keserek operatörden, kızakla kaydıkları alanın temizlenmemesini istedi. Çocukların görüntüsü sanal medyada büyük ilgi gördü.

ÇOCUKLARIN GÖRÜNTÜLERİ BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ

Üzümlü ilçesinde çocuklar, etkili olan kar yağışı sonrası, kar temizleme çalışması yapan iş makinesinin önüne geçerek durdurdu. Operatörle görüşen çocuklar, kızakla kaydıkları alanın temizlenmemesini istedi. Çocukların operatörle görüşmelerini cep telefonu ile kaydeden çevredekiler o anları sanal medyada paylaştı. Çocukların görüntüleri büyük ilgi gördü.