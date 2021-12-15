Çocuklar Odunpazarı'nda mutlu - Son Dakika

"Çocuklar bugünümüz, çocuklar yarınımız" inancıyla çalışmalarını sürdüren Odunpazarı Belediyesi, Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde yeni kreşler açmaya devam ediyor. 4 mahallede tam zamanlı kreş, 5 mahallede de çocuk oyun evi ve oyuncak kütüphanesi açan Odunpazarı Belediyesi, son olarak Gültepe Mahallesi Üniversite Evleri'nde bulunan Kadir Akkaş Halk Merkezi'nin bulunduğu binaya da Oyuncak Kütüphanesi (Kreş) yaptı. Odunpazarı Belediyesi, oyuncak kütüphanesi ve çocuk merkezleri ile hem kadınların özgürleşmesi ve kendi ayakları üstünde durmasına hem de çocukların eğitimlerine destek oluyor. 3-6 yaş arası olan tüm çocuklu aileler, istedikleri oyuncak kütüphanesi ve oyun evlerine çocuklarını bırakabiliyor. Çocuklarını Odunpazarı Belediyesi'ne ait oyuncak kütüphanesi ya da çocuk merkezine göndermek isteyen ailelerin, bu merkezlerden istediklerine giderek kayıt yaptırması yeterli.

KADİR AKKAŞ OYUNCAK KÜTÜPHANESİ (KREŞİ)

Odunpazarı Belediyesi, hizmete yeni açılan Kadir Akkaş Halk Merkezi'nin içine oyuncak kütüphanesi de açtı. Odunpazarı Belediyesi'nin hayata geçirdiği son oyuncak kütüphanesi olan Kadir Akkaş Oyuncak Kütüphanesi, Gültepe Mahallesi Üniversite Evleri Nusret Sokak'ta bulunuyor. 3-6 yaş arası tüm çocuklara hizmet veren Kadir Akkaş Oyuncak Kütüphanesi'nde çocuklar yaşıtları ile bir araya gelerek kaliteli zaman geçiriyor. Çocuklar, eğlenceli ve eğitsel aktivitelerde bulunuyor.

ORHANGAZİ OYUN ATÖLYESİ (KREŞİ)

Odunpazarı Belediyesi'nin Orhangazi Mahallesi, Hedef Sokak No 3 adresinde yer alan oyun atölyesi. Oyun Atölyesi'nde çocukların öğretmen eşliğinde sosyalleşmelerine ve gelişimlerine

katkı sağlanıyor. Çocuklar, Oyun Atölyesi'nde istedikleri oyuncaklar ile oynayabilirken, paylaşmayı, iş birliği yapmayı ve çocuk şarkıları söylemeyi öğreniyor.

ERDAL İNÖNÜ OYUNCAK KÜTÜPHANESİ (KREŞİ)

Odunpazarı Belediyesi, Yıldıztepe Mahallesi'nde bulunan Erdal İnönü Halk Merkezi'nin içine Erdal İnönü Oyuncak Kütüphanesini açtı. Bu kütüphanede de diğerlerinde olduğu gibi çocukların kaliteli ve eğlenceli zaman geçirmelerini sağlamak üzere birçok etkinlik ve aktivite yer alıyor.

ZEYTİNDALI ÇOCUK MERKEZİ (KREŞİ)

23 Nisan 2015'te açılan Zeytindalı Çocuk Merkezi, çocukların, öğretmenler eşliğinde, sosyalleşmelerine ve gelişimlerine katkı sağlıyor. Merkez içerisinde bulunan "Çocuk Kütüphanesi", "Oyuncak Evi" ve "Satranç Eğitim Bölümü" ile çocuklar, birlikte oyun oynamayı, iletişim kurmayı ve paylaşmayı öğreniyor.

EMEK NAR TANEM OYUN EVİ (KREŞİ)

Odunpazarı Belediyesi'nin "Kadınları ve çocukları ile mutlu bir Odunpazarı" için hem anneler hem de çocuklar için hayata geçirdiği projelerden. Emek Mahallesi Kapalı Pazar Yeri'nde bulunan Emek Nar Tanem Oyunevi sayesinde kadınlar, pazar alışverişini daha kolay yapıyor ve daha az yoruluyor. Anneleri pazar alışverişi yaparken de çocuklar; kaliteli bir ortamda, eğlenceli vakit geçiriyor. Pazar alışverişi yapmak için Emek Mahallesi Kapalı Pazar Yeri'ne gelen anneler, bir buçuk saatlik bir zaman diliminde 2-10 yaş arası çocuklarını Emek Nar Tanem Oyunevi'ne bırakabiliyor.