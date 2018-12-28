Son Dakika Haberleri: Çocuklar ve Ergenlerle İletişim Seminerleri

Çocuklar ve Ergenlerle İletişim Seminerleri

1 saat önce

Pursaklar Belediyesi Psikoloğu Beyzanur Yıldız, belediyenin hanım evlerinde çocuklarla ve ergenlerle iletişim konulu seminerler vererek halkı bilgilendirmeye, sağlıklı iletişimin püf noktalarını anlatmaya devam ediyor.

Çocuklar ve Ergenlerle İletişim Seminerleri, System.String[]
Pursaklar Belediyesi Psikoloğu Beyzanur Yıldız, belediyenin hanım evlerinde çocuklarla ve ergenlerle iletişim konulu seminerler vererek halkı bilgilendirmeye, sağlıklı iletişimin püf noktalarını anlatmaya devam ediyor.

Toplumun tüm kesimlerine her alanda eğitim ve hizmet veren Pursaklar Belediyesi, geçen yıl uygulamaya koyduğu psikolog desteği hizmetini daha geniş kitlelere ulaştırıyor. Pursaklar Belediyesi Psikoloğu Beyzanur Yıldız, Hüma Sultan, Altınova ve Peçenek'te kadınlara yönelik "Çocuklarla ve ergenlerle iletişim" seminerleri vermeyi sürdürdü. Seminerlerde 6-11 yaş arası son çocukluk çağı, 12-18 yaş arası ergenlik çağı, anne aba tutumları ve yapılması gerekenler, dönem özellikleri ve iletişim gibi konularda kadınları bilgilendiren Beyzanur Yıldız, anne ve babaların çocuklara karşı daha sabırlı olmaları gerektiğini vurguladı. Mutlu ve huzurlu bir ailenin temelinde sağlıklı iletişimin olduğuna dikkat çeken Yıldız, kadınların sorularını da cevapladı. - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 10:22 Kaynak: İHA

Altınova, Peçenek, Pursaklar Belediyesi, Güncel
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