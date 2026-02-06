Çorum'da Yükseköğretim Kurumu (YÖK) Bilim Kafe Etkinlikleri kapsamında "Depremi Tanıyan Çocuklar Güvenli Yarınlar" programı gerçekleştirildi.
Ahmet Tevfik İleri Ortaokulu konferans salonunda gerçekleştirilen programda, Hitit Üniversitesi Osmancık Ömer Derindere Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Mehmet Nurullah Alkan ile Dr. Kayhan Aladoğan öğrencilere depremin oluşum süreci hakkında sunum yapıldı.
Programda, depremin nasıl meydana geldiği, yer kabuğu hareketleri ve fay hatlarının yapısına ilişkin temel bilgiler çocukların anlayabileceği dille aktarıldı.
Son Dakika › Güncel › Çocuklara Deprem Eğitimi - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?