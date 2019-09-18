Son Dakika Haberleri: Çocuklara fidan hediye edildi
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Çocuklara fidan hediye edildi

1 saat önce

Vezirköprü ilçesinde ilkokul öğrencilerine fidan dağıtıldı.

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Vezirköprü ilçesinde ilkokul öğrencilerine fidan dağıtıldı.

Vezirköprü Orman İşletme Müdürlüğünün "Fidan ile büyü kampanyası" kapsamında öğrencilere fidan verildi.

Fazıl Mustafa Paşa İlkokulu'nda düzenlenen İlköğretim Haftası etkinliklerinde Kaymakam Kudret Kurnaz, Belediye Başkanı İbrahim Sadık Edis, İlçe Emniyet Müdür Vekili Başkomiser Mehmet Karademir, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Demircan, Gençlik ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor İlçe Müdürü Mehmet Uyar, İlçe Müftüsü Ali Erbaş, Vezirköprü Orman İşletme Müdürü Meryem Burçin Irmak ve AK Parti Vezirköprü İlçe Başkanı Mehmet Kurt, öğrencilere fidanlarını teslim ederek büyütmelerini istedi.

Kurnaz, öğrenciler ile yaptığı sohbette, fidanı bahçelerine dikmelerini isteyerek, birlikte sağlıklı büyümeleri temennisinde bulundu.

İbrahim Sadık Edis, Vezirköprü, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 03:24 Kaynak: AA
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