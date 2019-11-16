Son Dakika Haberleri: Çocuklara kimlik soran sahte asker gözaltına alındı
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Çocuklara kimlik soran sahte asker gözaltına alındı

6 saat önce

Sakarya'nın Karasu ilçesinde çocuklara kimlik soran sahte asker kimlikli bir şahıs mahalle sakinleri tarafından yakalanarak jandarma ekiplerine teslim edildi.

Çocuklara kimlik soran sahte asker gözaltına alındı, System.String[]

Sakarya'nın Karasu ilçesinde çocuklara kimlik soran sahte asker kimlikli bir şahıs mahalle sakinleri tarafından yakalanarak jandarma ekiplerine teslim edildi.


Olay, Karasu ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Yalı Mahallesinde kendine asker olarak tanıtan 22 yaşındaki B.D isimli şahıs sokakta gezen 14-15 yaşlarındaki çocukları durdurup kimlik sordu. Çocuklar kimliklerinin üzerlerinde olmadığını söyledi. Çocuklar kendisine kimlik soran şahsı aile büyüklerine bildirip gittiği yöne doğru takip etmeye başladı. Çocuklarına kimlik sorulan veliler, Yalı Mahallesi Dörtyol ışıklar mevkiinde kendine asker olduğunu iddia eden veren şahsı yakalayıp Jandarma Karakoluna götürdü.


Karakola götürülen şahsın kimlik sorgulamasında hırsızlık suçundan arandığı aynı zamanda asker kaçağı olduğu ortaya çıktı. B.D isimli şahıs Jandarma'da ki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek. - SAKARYA

3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 16.11.2019 08:48 Kaynak: İHA
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