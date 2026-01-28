Çocuklara Mont ve Ayakkabı Dağıtımı - Son Dakika
Çocuklara Mont ve Ayakkabı Dağıtımı
28.01.2026 16:38
MHP Sur İlçe Başkanı, yüzlerce çocuğa mont ve ayakkabı hediye etti. Çocuklar Bahçeli'ye teşekkür etti.

Diyarbakır'ın Sur ilçesinde Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) İlçe Başkanı Şakir Erdin, yüzlerce çocuğa mont ve ayakkabı hediye etti. Çocuklar Devlet Bahçeli'ye seslenerek, desteklerinden dolayı teşekkür etti.

MHP Sur İlçe Başkanı Şakir Erdin, Aile Çocuk ve Engelli Politikaları (KAÇEP) İlçe Başkanı Serap Kaya ve teşkilat üyeleriyle birlikte Sur ilçesinde MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli adına yüzlerce çocuğa mont ve ayakkabı hediye etti. Hediyelerini alan çocuklar, Bahçeli'ye hediyelerden dolayı teşekkür etiler. Çocukların aileleriyle Kürtçe sohbetler de yapan Erdin, hangi dilden, ırktan ve dinden olursa olsun tüm çocukların mutlu olması gerektiğini söyledi. Erdin, "MHP Sur İlçe Teşkilatı olarak genel başkanımızın başlatmış olduğu 'Hayırlı Günler Komşum, Derdin Derdimizdir' programı kapsamında biz de Benekli ailesi ve birçok aileyi ziyaret ettik. Ailelerin eksiklerini gördük ve genel başkanımızın selamlarını getirdik. Vatandaşlarımızın da yanındayız. Genel başkanımızın teslimatıyla Sur ilçesinde yaklaşık 150 aileye ayakkabı, soba, mont dağıtımını yaptık. Genel başkanımızın selamlarını ilettik ve dağıtımları yapmaya devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Çocukların çok sevindiğini aktaran Erdin, "Genel başkanımıza selamlarını ilettiler çocuklar. Kendileri ısındılar, çok sevindiler. Ayrıca partimizi ziyaret edip, tüm başarılı olan öğrencilerimize genel başkanımız adına tablet hediye edeceğiz" diye konuştu.

Çocuklardan Fatma Nur Benekli, "Bizlere mont ve ayakkabı hediye ettiği için Devlet dedeye çok teşekkür ederim" şeklinde konuştu.

Sinan Benekli "Devlet dede bize ayakkabı ve mont göndermiş. Onun ellerinden öperim" derken, Ruken Benekli de, "Diyarbakır'ın Sur ilçesinden Devlet dedeye çok teşekkür ederiz" diye konuştu.

Musa Eken, "Sur ilçesine kadar mont ve ayakkabı gönderen Devlet dedeye çok teşekkür ederiz. Bizleri ısıttı, sağ olsun" dedi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

