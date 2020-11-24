Çocuklara özel organik kumaşlı koleksiyon - Son Dakika

Bebekler ve çocukların hassas tenleri için DeFacto, organik kumaşlardan hazırlanan 2020 Sonbahar-Kış Çocuk Koleksiyonu'nu sunduğunu duyurdu.

Çocuklarının sağlığını ve güvenliğini ön planda tutmaktan vazgeçmeyen anne ve babaların öncelikli tercihlerinden olan organik kumaşların, DeFacto Kids Koleksiyonu'nda kullanıldığı açıklandı. Bebekler ve çocukların hassas tenleri için doğal kumaşlardan üretilen tasarımlar arasında kız ve erkek bebekler için sevimli hayvan baskılarının yer aldığı rengarenk tulumlar ve tulum setlerinin dikkat çektiği belirtildi. Pembe, mavi, beyaz, sarı, somon ve yeşil gibi enerjik tonların hakimiyetinin görüldüğü koleksiyonda, baskı ve yazı detaylı sweatshirtler, kazaklar, pantolonlar ve eşofman takımları öne çıktı.

Kız ve erkek çocuklar için hazırlanan koleksiyona DeFacto'nun internet sitesinden, mobil uygulamasından ve mağazalardan ulaşılabileceği belirtildi.