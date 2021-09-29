Çocukların bıçaklı kavgası kanlı bitti: 2 yaralı - Son Dakika

- Çocukların bıçaklı kavgası kanlı bitti: 2 yaralı

AKSARAY - Aksaray'da 5 çocuk arasında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu 2 çocuk bacaklarından bıçaklanarak yaralandı.

Olay, Taşpazar Mahallesi Ankara Caddesi 800 Sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, konuşmak için buluşan Hasan U. (14), Ahmet Furkan Ö. (14), Nuri K. (15), Muhammet Ali Ö. ve Habib Ö. isimli çocuklar aralarında henüz bilinmeyen bir nedenden tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu çocuklardan Muhammet Ali Ö., belinde taşıdığı bıçağı çıkartarak Hasan U. ve Ahmet Furkan Ö.'yü bacaklarından bıçaklayarak yaraladı. Çocukların yaralandığını gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Olaya karışan şüpheli çocuklar kaçarken, yaralanan 2 çocuk ise sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Polis ekipleri, yaptıkları araştırmanın ardından kaçan şüpheli çocukları yakaladı. Şüpheli çocuklar yaşlarının küçük olması nedeniyle ifadeleri alınmak üzere Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.